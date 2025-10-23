El primer Salón Inmobiliario de Extremadura llegará a Cáceres en noviembre
El recinto ferial reunirá a más de 40 expositores del sector y pretenden convertirla en la cita de referencia del oeste peninsular
Redacción
CÁCERES.
Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00
Cáceres acogerá, del 27 al 29 de noviembre The Hall, el primer Salón Inmobiliario de Extremadura, que reunirá en el recinto ferial a más ... de 40 expositores y a los principales agentes del sector de la vivienda, la construcción, la planificación urbana y la financiación de viviendas.
El evento pretende situar a Extremadura en el calendario nacional de los grandes salones inmobiliarios –hasta ahora concentrados en Madrid, Barcelona o Málaga– y convertir a Cáceres en el punto de encuentro del sector en el oeste peninsular. Con esta iniciativa, la región da un paso decisivo para posicionarse como territorio de oportunidades y desarrollo sostenible.
Organizado por la agencia Amantesdementes, en colaboración con el estudio de arquitectura ARC, The Hall cuenta con el apoyo principal de la Junta de Extremadura, y con la colaboración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo).
Durante tres días, más de 40 expositores ocuparán el recinto ferial de Cáceres con una representación completa del ecosistema inmobiliario: promotoras, constructoras, estudios de arquitectura, entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, empresas de reformas, energéticas y servicios especializados, junto a instituciones públicas y privadas.
The Hall ofrecerá una amplia oferta de vivienda nueva, de segunda mano y protegida, tanto en ciudad como en costa, pensada para quienes buscan su primera vivienda, desean invertir o están interesados en proyectos de rehabilitación y vivienda sostenible.
El salón aspira a convertirse en un referente profesional y ciudadano, acercando el sector a la sociedad y facilitando la conexión entre quienes desarrollan, promueven o financian vivienda y quienes la demandan.
Auditorio y jornadas
Uno de los grandes atractivos será su auditorio profesional, un espacio diseñado para la reflexión y el intercambio de conocimiento. A lo largo del salón se celebrarán mesas redondas, conferencias y ponencias temáticas con expertos del ámbito inmobiliario, representantes institucionales, urbanistas, arquitectos, promotores, economistas y periodistas especializados.
