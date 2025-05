Primavera con arte y partidas de bridge

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 25 de marzo 2023, 11:10 Comenta Compartir

No es fácil entender, o al menos la que firma esta sección no sabe explicar por qué las estaciones entran en un momento concreto, un ... día y a una hora específica que no es inalterable, sino que cambia. El equinoccio de primavera, momento en el que los días y las noches tienen prácticamente la misma duración ha llegado este 2023 el día 20 a las 22.24. Ni antes ni después. Acariciamos ya unas temperaturas más agradables, y se acerca el momento más activo de la vida cultural en la ciudad, pero también nos amenaza la astenia y la alergia, dos de los grandes caballos de batalla de esta temporada de flores y a veces chubascos.

Las semanas pasan con sus dosis de rutina y de asombro, y la agenda cultural no para de regalarnos actividades. Jean Denis Carrasco, hijo de españoles emigrantes en Francia, se afincó hace unos meses en Cáceres y se propuso difundir el juego del bridge y crear parroquia. Ha tenido éxito. La semana pasada se terminaron las clases de la segunda promoción de 'bridgistas' cacereños y el jueves se celebró en el hotel Extremadura una cena de fin de curso con los alumnos de las dos primeras promociones. Los miércoles y jueves de 17 a 19 horas se empieza a jugar los torneos en este hotel y a partir de septiembre arranca una nueva promoción de esta disciplina que se juega con 13 cartas que exige mucha concentración. En la web Extremadura Bridge hay más información para todos los interesados. La sala El Brocense ha inaugurado exposición. Se llama 'Edición continua' y la afirma la artista extremeña Lara Ruíz. La muestra recorre la obra producida por la artista en los últimos años, a través de cinco series diferentes que comparten, en su síntesis, la importancia de los procesos de reconfiguración de las estructuras establecidas. Otra exposición puede verse hasta el 8 de mayo. La Sindicalista, en la calle Roso de luna, ofrece la muestra de MHO Dueñas 'Reinas, santas y literatas'. Sus obras, indica la organización, alcanzan una combinación entre naturaleza urbana, feminismo y empoderamiento a través del color y la figura femenina y animal. El hotel Don Manuel inauguró el pasado jueves la exposición 'Obras Lander Liñero Cáceres 2023'. Se trata de una colección de 10 piezas de este arquitecto, diseñador y artista visual plástico profesional. Se trata, según precisa la nota de prensa que envía la organización, de un arquitecto, diseñador y artista visual plástico profesional. Es arte nutrido de las tierras extremeñas, de donde extrae la inspiración para sus creaciones. La semana nos ha dejado una nueva cita de la charla-coloquio 'Cafés con historia, que se celebra en los Siete Jardines. El catedrático Luis Merino Jerez abordó los cinco siglos de 'El Brocense'. Esta semana habido espacio también para las presentaciones de libros y las citas con escritores. El aula Valverde recibió el pasado miércoles al escritor oliventino Jesús Carrasco en el ILM. Carrasco deslumbró con su primera obra, 'Intemperie', traducida a veintinueve lenguas y adaptada al cine por Benito Zambrano. Su última novela es 'Volver a casa', una lúcida reflexión sobre los cuidados y el papel de los hijos. Además de la cita con lectores en general también se reunió, por la mañana, con alumnos del IES Javier García Téllez. El Palacio de la Isla acogió el miércoles la presentación del libro 'Violencia y acoso contra las mujeres en el ámbito político como límite a los derechos de participación', de la profesora y directora de la oficina de igualdad de la UEx Silvia Soriano Moreno. Teresa Alzás García, profesora de Sociología de la UEx y Mar Esquembre Cerdá, profesora del Derecho Constitucional y prologuista de la obra acompañaron a la autora en esta cita. Terminamos con emprendimiento. Diana Carolina Ávila ha abierto eta semana la tienda Dunna & Kids, en la calle Arturo Aranguren. Le ayuda en sus tareas Virginia. Así, con locales que se abren y con la primavera abierta de par en par nos ponemos ya casi en final de mes, con la Semana Santa a un paso. ¡Hasta el sábado!

