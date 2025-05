Un presunto violador de Plasencia se puede ver beneficiado al no aparecer la víctima

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 27 de septiembre 2023, 07:35 Comenta Compartir

A las diez y media de la mañana de este martes, un presunto violador estaba en los calabozos de la Audiencia Provincial de Cáceres, esperando ... a que a las once de la mañana los agentes de la Policía Nacional que le custodiaban, le llevaran esposado a la sala de vistas. Las once de la mañana era la hora señalada para que comenzara el juicio en el que el fiscal le iba a pedir 26 años de prisión. Llegó la hora y le comunicaron que volvía a la cárcel, porque la vista oral no se iba a celebrar al no aparecer la mujer que le acusó de violarla dos veces, de pegarle y amenazarle. La mujer está en paradero desconocido, es una sintecho de nacionalidad española, de la que se desconoce dónde está.

El tribunal ha decidido que se intente dar con la presunta víctima, fijando el juicio para el próximo 24 de octubre. El fiscal del caso señala que de no aparecer el juicio se tendrá que celebrar ya que el acusado lleva en prisión trece meses. Si no aparece la principal testigo, el procesado se puede ver beneficiado. Según el relato del ministerio público, el acusado y ella eran dos sintecho que vivían en Plasencia, durmiendo en el Parque de la Isla. Tuvieron una relación sentimental que duró aproximadamente un mes y medio, desde principios de julio hasta el 17 de agosto de 2022. Él en todo momento ejerció un gran dominio sobre ella. Le presionó para que dejara el trabajo que tenía cuando la conoció, no le dejaba ir sola a los sitios y le obligó a que dejara de tomar pastillas anticonceptivas porque quería tener un hijo con ella. Dos violaciones Según la acusación él la violó por primera vez a principios del mes de agosto, cuando estaban pernoctando en el Parque de la Isla. La segunda vez fue la mañana del 16 de agosto de 2022 cuando estaban acostados en un colchón que pusieron debajo de una higuera, cerca de la terraza del bar Kiosco de La Isla. Él quiso tener relaciones sexuales, ella le dijo que no quería porque había pasado una mala noche con un dolor de muelas, le dio un guantazo en la cara y la violó. Por la tarde de ese mismo día, siempre según el relato del fiscal, él la insultó y le pegó golpes en la cabeza cerca de la estación de autobuses de Plasencia. Por la noche, cuando iban a dormir al parque, él le agarró del cuello y le dijo: «Te voy a matar zorra, es que te voy a matar». Al pasar cerca de la terraza del Kiosco de la Isla, la mujer pidió auxilio a la gente, indicando que llamaran a la Policía. Al llegar a donde dormían, él le pegó hasta que llegaron varios agentes. La mujer fue llevada a que le atendieran de las heridas, que tardaron 10 días en curar, y él fue detenido. Desde entonces está privado de libertad. Además de los 26 años de cárcel, el fiscal pide que indemnice a la mujer con 50.380 euros. El acusado tiene antecedentes penales. Fue condenado, por sentencia firme de fecha 1 de agosto de 2018, por un delito de lesiones en el ámbito de violencia de género y por amenazas en el ámbito de la violencia de género.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión