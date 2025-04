Precintan las pistas deportivas de Montesol, en Cáceres, tras herirse un niño con un alambre

Laura Alcázar Lunes, 16 de mayo 2022, 18:38 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

Las pistas deportivas Esperanza Mendoza, en el barrio de Montesol de Cáceres, han sido precintadas por el Ayuntamiento este lunes después de que hace unos días un niño sufriera un accidente que le provocó cortes en una mano mientras jugaba en este recinto que se estrenó hace menos de un año. El menor de edad, de seis años, fue intervenido en el Hospital Universitario a consecuencia de las heridas.

Según ha confirmado el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, el pequeño se cortó con un alambre de la estructura metálica que recubre unos muros de gaviones (mallas metálicas rellenas de rocas) colocados en la instalación. El estado original de esta alambrada se ha alterado, según indica, debido al mal uso por parte de algunos adolescentes, que se suben a ella para salir fuera de la pista en busca de la pelota, a través de un agujero que han abierto en el cerramiento que está detrás de una de las porterías.

«El problema no es que la pista se hiciera mal, el problema es que la estructura no está preparada para que se suban a ella» ANDRÉS LICERÁN Concejal de Infraestructuras

«La estructura metálica se ha deformado y ha dejado los hierros en punta, por eso hemos decidido precintar las pistas para garantizar la seguridad y buscar una solución técnica, que no sabemos si será recubrirla con madera u hormigonar directamente», señala el edil, quien a su vez aclara que la estructura afectada no presentaba ninguno tipo de deficiencia constructiva. «El problema no es que la pista se hiciera mal, el problema es que la estructura no está preparada para que se suban a ella», subraya.

Los técnicos municipales evaluarán el coste de la reparación y el Gobierno local buscará la financiación para reabrirla a la mayor brevedad posible, asegura Licerán.

Materiales innovadores

Cabe recordar que esta dotación deportiva contó con una inversión de 140.000 euros y se hizo con materiales innovadores que para integrarla en la falda del Paseo Alto y minimizar el impacto en este entorno verde. El Ayuntamiento acordó que llevara el nombre de la cacereña Esperanza Mendoza, la única mujer que dirige partidos de baloncesto en la ACB.

La pista es una reivindicación vecinal de Montesol, el barrio con más niños y adolescentes de Cáceres, con 1.400 empadronados menores de 18 años. Fue recepcionada en julio del año pasado por los concejales de Deportes, Paula Rodríguez, y de Barrios y Participación, David Holguín, después de que en noviembre de 2018 se aprobara en el Consejo de Distrito una partida de 70.000 para ella y que en 2019 se ratificara una propuesta de modificación de crédito poder financiar el proyecto, que no se redactó

Temas

Cáceres