PP y Vox dan por hecho su acuerdo en Cáceres, que prevén rubricar a 24 horas del pleno

El PSOE presenta nueve medidas y Podemos pide destinar 4 millones a políticas de vivienda

De manera paralela a las conversaciones mantenidas con Vox, el equipo de gobierno se reunió este martes también con el PSOE y con Unidas Podemos. La portavoz del grupo socialista, Belén Fernández, compareció al término del encuentro mantenido con el alcalde, Rafael Mateos. No quiso desvelar el sentido de su voto en el pleno de este jueves hasta conocer las condiciones del presumible acuerdo entre PP y Vox. Los socialistas han planteado un paquete de nueve medidas «realistas» que alcanzan los 3.175.000 euros y que incluye el impulso del empleo joven, la gratuidad del bus urbano para los mayores de 65 años, la rehabilitación de viviendas para alquiler social, incluir un millón de euros para comprar suelo industrial, la ampliación de los centros cívicos de Santa Lucía y Cáceres el Viejo, abrir un proceso participativo sobre el futuro del solar el Bloque C y la compra por un millón de euros del edificio de las Trinitarias, en la parte antigua. «Algunas de estas medidas son asumibles y pueden integrarse en un futuro acuerdo», dijo el alcalde al tiempo que recordó que en el pleno del jueves no se pueden incluir nuevas inversiones. Por eso se elaborará otro expediente de inversiones para julio. Álvaro Jaén, concejal de Unidas Podemos, se reunió con el portavoz municipal, Ángel Orgaz, y propuso destinar cuatro de los once millones orientados a pagar la deuda a políticas de vivienda.