Poses caninas y Cáceres en México

Dentro de muy poco diremos que el hombre es el mejor amigo del perro porque hay muchos más canes en los hogares que bebés. En ... parte es comprensible (modo ironía 'on'). A los perros los domesticas y a los niños cada vez es más difícil, sobre todo cuando llegan a la adolescencia y se te suben a la chepa. La artista Mari Paz Maza recrea un llamativo mundo canino en su exposición 'Los perros de Cotton', que se inauguró el pasado miércoles en el pasillo del arte del Gran Hotel Don Manuel.

Es una de las actividades culturales de esta primera semana de diciembre en las que las luces están encendidas pero todavía falta un poquito de 'chup-chup' de ambiente navideño, que llegará en todo su esplendor cuando pase el puente. Se agradece que todavía tengamos margen para hablar de arte, cultura o derechos humanos y no solo de pinos decorados, belenes y otras actividades navideñas. El pasado martes ofreció en el espacio Anúmbara del pasaje Norba una charla el activista social haitiano Roudy Josegh, que habló de deportaciones masivas y violaciones de los derechos humanos en su país. Joseph lleva más de una década trabajando por la defensa de los derechos humanos de las personas de origen haitiano que están viviendo o residiendo en el país y es el portavoz del colectivo #HaitianosRD.

Seguimos dentro del ámbito social. La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres reconoció el pasado jueves la labor de su voluntariado con su VIII Encuentro Provincial del Voluntariado, en el que congregó casi un centenar de ellos en la capital cacereña. El encuentro se realiza cada año por el Día Internacional de los Voluntarios, que se conmemora cada 5 de diciembre y congregó más de un centenar de personas en el Hotel Barceló V Centenario.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres cuenta con más de 400 voluntarios y voluntarias repartidos por toda la provincia, con presencia en 27 localidades: Cáceres, Plasencia, Almoharín, Garrovillas de Alconétar, Ceclavín, Coria, Torremenga, Garciaz, Aliseda, Gargantilla, Casar de Cáceres, Bohonal de Ibor, Casas del Castañar, Talaván, Arroyo de la Luz, Millanes, Navalmoral de la Mata, Brozas, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Jaraicejo, Valencia de Alcántara, Malpartida de Cáceres, Alcántara, Trujillo, Albalá y Hervás, explica esta entidad en una nota de prensa.

Es tiempo de belenes, y la fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno muestra uno veneciano que merece la pena visitar. Además, el palacio de los Golfines de Abajo ofrece una exposición de los dibujos de la Colección Tatiana, que supuso el descubrimiento de un pequeño tesoro artístico. La comisaria de la exposición, Anna Reuter, ha seleccionado casi 80 dibujos coleccionados durante el siglo XIX por Narciso de Salabert y Pinedo (1830-1885), antepasado de la fundadora Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

La mayoría de las hojas son de maestros italianos, ingleses y franceses que trabajaron en el primer tercio del siglo XIX. No obstante, los fondos presentan, además, ejemplos del barroco y guardan, también, sorpresas para la historia del dibujo español. Así, por ejemplo, se han descubierto un diseño de la antigua puerta de Alcalá de Madrid o el primer retrato conocido de Isabel II como reina de España. Los dibujos catalogados proporcionan información sobre los gustos y las aficiones de su propietario, centrados en las vistas, en las marinas y en los naufragios; o también en el mundo animal, las escenas de batalla y de género, con un marcado interés por el costumbrismo y la caricatura. La muestra puede verse de forma gratuita.

Esta semana no hablamos de presentaciones de libros en la ciudad, pero sí allende los mares, en México. Hasta el país americano ha llegado el poeta Jesús María Gómez y Flores, en concreto hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde ha presentado el libro 'Umbral de agua y sombra', un poemario editado por Pigmalión. También ha ofrecido una charla la ciudad de Cáceres y sus elementos mexicanos. «El texto y también las imágenes exhibidas han acercado a los espectadores mexicanos al patrimonio, las costumbres y la historia de nuestra ciudad, haciéndoles desear visitarla. Se ha hablado de lugares y monumentos emblemáticos de Cáceres cuyos nombres evocan un pasado de reminiscencias aztecas, sin olvidar que la ciudad continúa despertando un grandísimo interés hacia estos temas», explica

Si hay un tiempo propicio para la vida social ese es diciembre, ese momento en el que se multiplican las cenas y comidas con familia, amigos y compañeros. Ayer viernes se inauguró Casa Palacchio, un local ubicado en la Casa de los Vargas-Figueroa, en la Cuesta de la Compañía. Los empresarios del sector Juan Manuel Fernández, Javier Acosta, Ignacio Criado y Alberto Gascón se han aliado y han tomado las riendas de la antigua Casa del Sol, un recinto que fue restaurado durante varios años y abierto al público en 2019 y que cuenta con espacio de ocio y con un albergue que también gestionarán. Quieren empezar de cero y convertirse en un lugar de referencia de «tardeo» en intramuros, en un lugar privilegiado.

La Navidad ya está aquí y la ciudad se ha metamorfoseado para celebrar este mes familiar. Desde esta semana además de la siempre comentada pista de hielo se puede comprar artesanía y detalles en el mercado de Cánovas, que tiene de todo, como en botica. ¡Hasta el próximo sábado!