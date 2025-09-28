Ponen en marcha una campaña para embellecer el casco viejo de Cáceres

Hace tiempo que los turistas que descendían por la calle Alzapiernas no podían ver el cartel situado a la altura de la tapería Los Ibéricos ... que les dirige hacia la calle Paneras para llegar hasta la Plaza Mayor y la Ciudad Monumental de Cáceres. Se encontraba en muy mal estado.

Desde el lunes de esta semana el aspecto del cartel es muy distinto. Ha sido renovado por completo. No se trata de una actuación aislada, sino que forma parte de una campaña más amplia para embellecer el casco viejo cacereño. La iniciativa está promovida por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y cuenta con un presupuesto de 26.000 euros.

El plan incluye limpieza de grafitis, de señales de tráfico, del pavimento y la sustitución de paneles antiguos. Otra de las intervenciones que ya se han ejecutado ha consistido en ocultar con una especie de biombo metálico parte del cableado que quedaba a la vista en la intersección de la plaza de San Mateo con la calle San Pablo.

Ampliar Los cables han quedado ocultos tras este panel en la confluencia de la plaza de San Mateo con la calle San Pablo. JORGE REY

«Las diferentes administraciones involucradas han hecho un esfuerzo inversor notable en la conservación de los monumentos y en la restauración de elementos tan relevantes como la muralla y sus baluartes o algunos de sus palacios más significativos. Lo que no se entiende es por qué esa preocupación institucional y política no se ha canalizado también en el cuidado de las zonas aledañas a la Ciudad Monumental o de las nimiedades estéticas que oscurecen su belleza», se preguntaba el profesor de Derecho Constitucional de la UEx, Gabriel Moreno, en un artículo publicado en este diario que llevaba por título 'Los de la calle Paneras...'

«Hace falta en Cáceres, y urgentemente, un plan de embellecimiento integral que aborde todos los detalles, por minúsculos que sean», proseguía el docente.

La iniciativa que en estos momentos desarrolla el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha llegado a puntos como la plaza de Obispo Galarza o como la de San Juan, donde esta semana varios operarios pintaban diferentes elementos del mobiliario urbano, víctimas de las pintadas.

Este plan, no obstante, no está pensado para acabar con todos los grafitis que afean la imagen que proyecta el centro, muchos de ellos en edificios privados.

El próximo octubre se cumplirá un año del último plan específico de limpieza de pintadas, que actuó en 30 calles del centro. Casi doce meses después de la intervención la realidad es que muchos muros han vuelto a ser cubiertos por grafitis.

El Consistorio invirtió 16.350 euros en esta campaña, que ejecutó la empresa Proliser. Se intervino en puntos como Sánchez Varona, Moret, Busquet, Alzapiernas y las plazas del Duque, Santo Domingo, Soledad, Socorro y Santiago, entre otras.

Desde la asociación vecinal Ciudad Monumental, que representa a los residentes del recinto intramuros y también a los de la Plaza Mayor y todo su entorno, consideran que el grafiti «es un problema perenne para Cáceres y muchas otras ciudades». Y proponen que se habiliten espacios específicos para las pintadas.