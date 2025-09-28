HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La señal indicativa al casco histórico de Cáceres que hay al bajar la calle Alzapiernas acaba de ser renovada. JORGE REY

Ponen en marcha una campaña para embellecer el casco viejo de Cáceres

Contempla la renovación de carteles turísticos, la limpieza de señales de tráfico y la ocultación de cables

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:49

Hace tiempo que los turistas que descendían por la calle Alzapiernas no podían ver el cartel situado a la altura de la tapería Los Ibéricos ... que les dirige hacia la calle Paneras para llegar hasta la Plaza Mayor y la Ciudad Monumental de Cáceres. Se encontraba en muy mal estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

