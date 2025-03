Coronavirus en Extremadura : La Policía interviene en el cribado masivo de Cáceres ante la gran afluencia de público

MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Jueves, 23 de diciembre 2021, 07:50 | Actualizado 08:30h. Comenta Compartir

Los cribados masivos arrancaron ayer en el centro de salud de Mejostilla con una gran afluencia de público que desbordó las previsiones del Servicio Extremeño de Salud (SES) y requirió la intervención policial. A última hora de la tarde, según informaron a este diario fuentes del SES, varias personas abuchearon e increparon al equipo sanitario encargado de realizar las pruebas. Ante este escenario, los agentes recomendaron a las enfermeras permanecer en el interior del ambulatorio. La jornada se saldó finalmente sin incidentes de mayor relevancia.

Este altercado estuvo precedido de una intensa tarde, en la que se registraron largas colas en la inmediaciones del centro de salud. La afluencia de asistentes fue tan grande que se rebasaron las previsiones del Servicio Extremeño de Salud. Ante el gran número de pacientes que aguardaban su turno para pasar los controles, el personal sanitario tuvo que cortar la cola en un punto determinado, justo hasta donde calculaba que podrían atender en el horario fijado. Al resto de personas que esperaban se las emplazó a acudir hoy. Las pruebas continuarán hasta el día 30, aunque no se harán todos los días.

Los test arrancaron a las 15.30 y la hora prevista para su finalización eran las 20.00. Los primeros usuarios llegaron a las 13.30 horas. Siete enfermeras se encargaron de realizar las pruebas. agentes de la Policía Nacional y Local y voluntarios de DYA controlaron la larga cola formada.

493 test y 30 positivos

Según los datos del SES, durante la jornada de ayer se realizaron 493 test. 30 de ellos arrojaron resultados positivos. Ayer el Servicio Extremeño de Salud comunicó 174 nuevos positivos en la ciudad, donde la incidencia a 14 días es de 596 casos.

«Todo mi apoyo a los profesionales que ayer estaban en el punto de cribado de La Mejostilla. El sistema sanitario y sus profesionales lo están dando todo, trabaja con mucha presión por la situación pandémica», ha señalado esta mañana el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, en sus redes. «Entiendo a las personas que quieren saber si son o no positivas a una enfermedad que está condicionando nuestras vidas. Pero también entiendo a los profesionales de la atención primaria de salud y de las urgencias. Lo que no entiendo es la falta de respeto. No lo vamos a permitir», ha añadido.