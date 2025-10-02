Los plusmarquistas cacereños del matrimonio: «A veces se discute, pero no pasa nada»

Francisco Giraldo Nevado e Isabel Giraldo Pavón no solo sorprenden por la cantidad de años que llevan juntos, 70 entre noviazgo y matrimonio, sino también ... por sus respectivas edades (88 y 85) y el buen aspecto que derrochan. Ambas cosas, la salud y la perdurabilidad en pareja, van estrechamente unidas. No encuentran secreto para ninguna de las dos, salvo trabajar mucho toda la vida y «aguantar» al lado del otro para llegar. Pero aguantar contentos, luchar «por los hijos y por los nietos» (tienen tres hijos y siete nietos) y no huir del conflicto cuando surge. «A veces se discute, pero no pasa nada», explican estos cacereños que este jueves recibieron el homenaje del Ayuntamiento de Cáceres junto con otras tres parejas de larga duración. Es el primer acto del mes del mayor, que tienen lugar a lo largo de octubre y que trata de honrar el paso por la vida de los más veteranos de la ciudad.

Además de Francisco e Isabel, Manuel Lázaro y Juana Corchero también recibieron el aplauso de todos en este acto oficial que presentó Begoña Iglesias, técnico del área de mayores del IMAS. Ella se ocupó de glosar estas larguísimas vidas en común. La de esta pareja se ha prolongado durante más de 52 años, momento en el que se casaron. «Las dificultades, incluso las económicas, les hicieron más fuertes».

Isabel Fragoso y Juan de Dios Caballero llevan juntos 57 años entre novios y casados. A sus 74 y 76 años reconocen que «las convivencias largas no son fáciles» pero que «si se llevan con cariño y hay un vínculo, las reconciliaciones son más bonitas», reconoce Isabel, que a renglón seguido reconoce que hay «amor». «Somos de Badajoz, pero llevamos aquí 38 años, empezamos con la música, él tocaba en un grupo de música, yo le conocí en el Cuartel de la Guardia Civil precisamente el día antes del día de la Patrona y ahí surgió el flechazo, pasaron unos meses y empezamos a salir». Juan de Dios «engañó» a Isabel, porque tenía dos años menos que ella, algo atípico en esos momentos. Grandes viajeros, han celebrado sus bodas de oro en Venecia junto a sus dos hijos.

Miguel Ángel Rubio y Teresa Navareno son la cuarta pareja que también han sido homenajeados. De Rubio, sindicalista de UGT y concejal en la primera corporación, se destacó su «gran espíritu de trabajo» y de Teresa su trabajo dentro y fuera de casa. Estudió y se dedicó al corte y confección. Juntos llevan 52 años de matrimonio.

Rafael Mateos indicó que este «es el acto más bonito de los que hacemos al año». En tiempos en los que «prima la inmediatez y lo volátil», cree que son un ejemplo de solidez y de perdurabilidad. «Los que vivimos en matrimonio sabemos que hay días mejores y días no tan mejores», señaló el alcalde de Cáceres. «Sois un ejemplo para una sociedad mejor».