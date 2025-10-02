HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuatro matrimonios recibieron este jueves el homenaje del Ayuntamiento de Cáceres. JORGE REY

Los plusmarquistas cacereños del matrimonio: «A veces se discute, pero no pasa nada»

El Ayuntamiento de Cáceres homenajea a cuatro parejas de la ciudad que llevan 50 años o más casadas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Francisco Giraldo Nevado e Isabel Giraldo Pavón no solo sorprenden por la cantidad de años que llevan juntos, 70 entre noviazgo y matrimonio, sino también ... por sus respectivas edades (88 y 85) y el buen aspecto que derrochan. Ambas cosas, la salud y la perdurabilidad en pareja, van estrechamente unidas. No encuentran secreto para ninguna de las dos, salvo trabajar mucho toda la vida y «aguantar» al lado del otro para llegar. Pero aguantar contentos, luchar «por los hijos y por los nietos» (tienen tres hijos y siete nietos) y no huir del conflicto cuando surge. «A veces se discute, pero no pasa nada», explican estos cacereños que este jueves recibieron el homenaje del Ayuntamiento de Cáceres junto con otras tres parejas de larga duración. Es el primer acto del mes del mayor, que tienen lugar a lo largo de octubre y que trata de honrar el paso por la vida de los más veteranos de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  4. 4

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  5. 5 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  6. 6

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  9. 9 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  10. 10 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los plusmarquistas cacereños del matrimonio: «A veces se discute, pero no pasa nada»

Los plusmarquistas cacereños del matrimonio: «A veces se discute, pero no pasa nada»