El pleno de Cáceres aprueba por unanimidad el convenio para hacer el parking y un corredor verde

Viernes, 22 de julio 2022, 07:41

Unanimidad en los grupos políticos de Cáceres para la firma del convenio urbanístico con Iberdrola en los terrenos de Ronda de Vadillo. «61 años llevamos esperando esto. En 1961 ya se planteaba», vino a decir en su intervención el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, que destacó el papel de los técnicos que han participado en la operación que se empezó a gestionar con la eléctrica en 2019.

«Ofrece una oportunidad inmensa», reseñó. Se plantea en un solar de unos 6.000 metros cuadrados un parking y zonas verdes. Todos los miembros de la Corporación votaron a favor.

Lo que se aborda ahora es sellar ese acuerdo con Iberdrola, que cedería el suelo en un año para replegarse sobre una parte del mismo y con un plazo total de 38 meses para desalojar y poner en marcha su nuevo centro operativo en la avenida de la Universidad. La propiedad se valora en algo menos de medio millón de euros y pasa a ser municipal mediante una permuta.

Se propone el Ayuntamiento cumplir el actual planeamiento y aprovechar esa «parcela en mitad de la Ribera», como apunta Bello, para ampliar senderos, recuperar la propia Ribera o abrir «un corredor verde con una nueva entrada al casco histórico».

El proyecto se vincula al museo del Madruelo y en la actual revisión del Plan Especial, el documento técnico sobre la ordenación de la parte antigua y su entorno, ya se menciona.

Se perfila una travesía desde Tenerías Altas que llegaría hasta el arroyo y que «podría atravesar con una pequeña pasarela» para llegar hasta Ronda de Vadillo por un camino semiabandonado. Así, se añade, «podría conectar con la parcela» de Iberdrola «que se pretende reconvertir y poner en valor recorridos naturales y culturales de ámbito superior –menciona–, como la subida al Cerro de la Buitrera».

Se trata, incidió el concejal de Urbanismo, de «crear ciudad, y llevar a cabo un desarrollo urbanístico ya previsto desde 1961 y conformado en ese parking que dotará de servicios y se convertirá en un auténtico pórtico a nuestro casco histórico».

COR

En el pleno también hubo unanimidad en otro asunto como el convenio con la Junta sobre el Centro Operativo Regional de Emergencias (COR), que se ejecutará con una ampliación y mejora de instalaciones en Aldea Moret. La Consejería de Agricultura tiene allí su central en materia de control de incendios y prepara una inversión superior a los cinco millones, recuerda Bello sobre ese proyecto.

Menos consenso hubo para el cambio de nombres de cinco calles y la denominación de 17. Votaron a favor PSOE, UP, Cs y los no adscritos mientras que el PP se abstuvo. Hubo críticas como la de Mar Díaz, por la agilidad con la que el Gobierno tramita las mociones sobre los nombres de las calles que llevan la firma de Teófilo Amores, edil no adscrito, frente a otros asuntos municipales que se alargan o se olvidan.

Se renombran cinco vías con nombres de mujer: Sánchez Herrero será María Telo; Joaquín González pasa a ser Juana Elguezábal; Hermandad sería Eladia Montesino; la plaza de la Obra Sindical se dedica a las Madres de Mayo y Manuel García Tomé, en Arroyo Malpartida, pasa a llamarse Mencía Álvarez de los Nidos