La Plaza Mayor volverá a protagonizar la programación navideña

Redacción CÁCERES. Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, adelantó que la concejalía de Festejos trabaja en diseñar una programación de Navidad que volverá a tener como eje central la Plaza Mayor, aunque también habrá actividades en los barrios.

Orgaz, según recoge Europa Press, no adelantó si volverá a instalarse una pista de patinaje o qué otras atracciones se ubicarán en la plaza, pero sí incidió en que será el «foco» de la programación navideña, «sin descuidar la programación en ningún barrio ni en ninguna otra zona de la ciudad».

«Ese es el espíritu que queremos mantener, que la Plaza siga siendo un foco de atracción de personas en Navidad y, por supuesto, que también se lleve la Navidad a todos los puntos de la ciudad posibles», resaltó.

A preguntas de los medios, Orgaz señaló que «la Navidad es un símbolo de identidad» del Ejecutivo local que desde el primer año de mandato apostó por «una programación mucho más completa y atractiva que supusiese una actividad cultural importante en la ciudad y como atracción de turistas».

«Por lo tanto, estamos trabajando en que este año se continúe con esa tradición de programación de Navidad, y la concejala de Festejos y el concejal de Cultura así lo están haciendo», apuntó Orgaz, quien avanzó que esa programación «será lo más completa posible» y contará con un programa «variado y atractivo». Por ahora, tampoco se ha anunciado la fecha exacta del encendido navideño. Se espera para el puente de la Constitución.