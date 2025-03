El Plan Especial del complejo budista de Cáceres pasa por eliminar la ZEPA del cerro Arropé El borrador elaborado no contempla hoteles ni viviendas ni recalificar el suelo, avanza el arquitecto de la Fundación Lumbini

Recreación del templo tailandés de What Phra That Phanom, uno de los proyectados en Arropé.

El Plan Especial para que el complejo budista pueda ser algún día una realidad en el cerro Arropé cuenta ya con un primer borrador sobre el que trabajan los técnicos municipales y los arquitectos de la Fundación Lumbini. «Aquí no habrá hoteles, ni viviendas, ni se va a recalificar el suelo. Lo que hay es una cesión a 50 ó 75 años del Ayuntamiento a la Fundación, que se encarga de gestionar las inversiones». Lo explica el arquitecto de los promotores en España, Tomás Vega Roucher, para quien la base de la intervención urbanística que se perfila ni siquiera requiere, por sí misma, una modificación del actual Plan General Municipal (PGM).

Será la propia administración regional, avanza, la que se ocupe de ese asunto pero desde una visión más amplia. En los próximos meses se va a acometer una revisión general de las zonas Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) que incluirá la eliminación de la que actualmente rige en Arropé, asegura.

Los terrenos en los que se quiere levantar la gigantesca estatua de Buda se asientan en la Zona de Interés Regional y Zepa Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Es decir, cuenta con una protección ambiental específica que condicionaría de salida cualquier posible intervención. Sin embargo, el compromiso con el que cuentan los promotores es que esa Zepa se suprimirá en el conjunto de una actuación mucho más ambiciosa que llevará a cabo la Junta. «Hay un completo estudio para revisar las zonas Zepa de toda Extremadura. Unas se eliminan y otras se pueden añadir. Lo que nos dicen a nosotros, y por eso se decide esa ubicación y no otra, es que la Zepa desaparece y no habrá condicionantes de esta clase. No habría siquiera que modificar el PGM», adelanta Tomás Vega.

Esa versión coincide con la expresada por el alcalde, Luis Salaya, el pasado viernes, cuando se refirió al documento presentado los promotores. «Se trabaja ya en que el primer día en que esté retirada esa zona Zepa tengamos ya preparado ese plan especial para presentarlo», confirmó el regidor. «No es que se quite la Zepa para el complejo budista. Es que el complejo budista podría ir allí una vez que esa revisión general se haga», señala Vega Roucher. Las estimaciones del arquitecto de la Fundación Lumbini son que en tres meses la Junta podrá haber realizado sus trámites y en otros seis «Madrid y Europa deberían dar su visto bueno definitivo». Según sus cálculos, el documento definitivo del Plan Especial de Arropé se presentaría en el último trimestre de 2022. «Desde el momento en que se apruebe ese Plan Especial y tengamos los permisos, estaríamos en condiciones de iniciar la obra en tres meses», concluye.

Por fases

Será por fases y a largo plazo. Hasta 10 años. No se perfilan en Arropé, de entrada, hoteles, ni viviendas. Sí las estancias de los monjes de los templos budistas. «El área residencial corresponde a quienes vivan allí. Nadie podrá reservar una habitación por Booking», pone a modo de ejemplo.

Vega Roucher y Tarawut, arquitectos de España y Tailandia. Abajo a la izquierda, delegación extremeña en Tailandia. A la derecha, José Luis Vilanova con Phra Thepworamunee, responsable del templo de Wat Phra That Phanom. F. LUMBINI

Hay tres santuarios que son réplicas de otros tantos de Tailandia. Ya tienen firmada la financiación, corrobora José Manuel Vilanova, presidente de la Fundación Lumbini. «Los tres templos pertenecen a la casa real tailandesa», detalla. Son los de What Phra That Phanom, Wat NakProk y Wat Leng Hok Yee. Hay compromisos de colaboración, sin firmar aún, con Sri Lanka. «No hemos podido ir todavía porque lleva meses cerrado por la pandemia», incide Vilanova. «Este año firmaremos el templo de Bután, la pagoda de Myanmar (Birmania) y los templos de Laos y Camboya», concluye.

Su versión es que, la financiación y el dinero están; el proyecto también. Solo falta que la administración agilice la tramitación y dé los permisos para empezar los trabajos de un complejo que pondría a Cáceres ante millones de budistas.