Los pisos de alquiler asequible de Casa Plata en Cáceres costarán 5,50 euros por metro cuadrado

La constructora gestionará la adjudicación de las viviendas

A pesar del interés suscitado, la Junta advierte de que aún no ha comenzado el proceso de adjudicación de los pisos a los usuarios. No será un proceso que vaya a gestionar la Junta de Extremadura, sino que se encargará la propia empresa constructora la que se ocupará de resolver este proceso, que aún no está en marcha. Según señala el portal inmobiliario Real Advisor el precio de alquiler mensual medio para apartamentos actualmente en el mercado es de 550 euros en la ciudad Cáceres. El precio del alquiler mensual del 80% de las viviendas se encuentra entre 400 euros y 750. La media regional que recoge el IPC (Indice de Precios de Consumo) refleja que los alquileres se han encarecido un 3,7% en los tres últimos años. El sector inmobiliario extremeño en general ha experimentado una importante subida en sus precios, una tendencia que se ha incrementado en los últimos meses y que tiene que ver con la escasa oferta que hay, con la falta de un parque abundante de alquiler.