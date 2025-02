Las piscinas de Cáceres el Viejo y Pinilla sufren desperfectos en sus instalaciones

El verano está en su momento álgido, nos engulle una ola de calor y dos piscinas municipales de la ciudad se han visto obligadas al cierre de sus piletas. El vaso de tamaño mediano de la de Cáceres el Viejo, Agustín Ramos Guija, ha ... permanecido dos días cerrada (ya funciona con total normalidad) por las consecuencias del vandalismo, tal y como explica Raúl Pérez, el presidente de la asociación vecinal del barrio y confirma el Ayuntamiento, que ayer celebró una reunión extraordinaria de servicios públicos en la que el concejal Pedro Muriel dio cuenta de los desperfectos sufridos por este recinto. «Se lanzó al agua mobiliario de la cafetería y pies de cemento que sujetan las sombrillas, afectando a la bomba de agua y, como consecuencia, a su correcto funcionamiento», se explica en una nota.

En concreto, en el vaso mediano se rompió una de las rejillas. «La empresa concesionaria hizo todo por solucionarlo, pero como son piezas que no se compran sino que son hechas a mano, hasta que el herrero no las ha tenido listas no se ha podido reabrir», aportó por su parte el líder vecinal, que señala que lo endeble de los cerramientos hace que sea fácil acceder desde la calle, algo que sucede en estas instalaciones, que fueron inauguradas en el año 2007 en este barrio cacereño. «Hemos enviado una carta al alcalde pidiendo mayor seguridad, los focos están apagados, quizás para que sirva como un elemento disuasorio se podría encender un foco», apunta Raúl Pérez, que tilda ciertos hechos como «chiquilladas» aunque no les quita hierro. «Es una zona que está a final de la ciudad, está mirando hacia el campo y la verja invita prácticamente a entrar». Insiste este líder vecinal en pedir atención y mayor seguridad para la zona norte de la ciudad, que en las últimas semanas ha padecido diferentes sucesos.

Los niños en entre cuatro y seis años que acudan al recinto de Rafael Lucenqui tendrán descuento en la entrada

Sin salir de la piscina de Cáceres el Viejo hay otros problemas que se tienen que solucionar, como el estado de las praderas de césped, de las que el Ayuntamiento indica que «están en vías de solución».

Avería grave

Los bañistas de la piscina de San Jorge, en la barriada de Pinilla, también comprobaron en los últimos días cómo el vaso pequeño, el dirigido a los niños, permanecía precintado. En este caso, informa el Ayuntamiento, se encuentra cerrado para toda la temporada debido a una avería grave que sólo se puede solucionar fuera de la temporada estival.

Para esta piscina, y como compensación, la empresa concesionaria del mantenimiento, Conyser, está ofreciendo un descuento en las entradas a los menores de entre 4 y 6 años.

Desde el equipo de Gobierno se ha instado a los servicios de Inspección del Ayuntamiento a que revisen y evalúen toda la red de piscinas municipales y las labores de mantenimiento que se están realizando para evitar problemas en lo que resta de temporada de baño.

Pedro Muriel ha indicado que el objetivo de estas inspecciones es garantizar un servicio de calidad, para que los usuarios disfruten de unas instalaciones óptimas y puedan mitigar el calor. Según el edil «a pesar de los problemas detectados, los controles sanitarios y de calidad del agua que se han realizado han dado como resultado que las aguas son óptimas para el baño en todo momento».