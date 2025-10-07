HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Audiencia provincial de Cáceres. HOY

Piden tres años de cárcel a un hombre por vender un coche que no era suyo

Recibió por el vehículo 16.500 euros valiéndose de documentos falsificados para engañar al comprador

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 7 de octubre 2025, 07:28

Vendió un coche que no era de su propiedad y recibió por él 16.500 euros valiéndose de documentos falsificados para engañar al comprador. ... Un hombre será juzgado en Cáceres acusado de orquestar una estafa para engañar al comprador. La Fiscalía Provincial de Cáceres le solicita tres años de cárcel.

