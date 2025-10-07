Piden tres años de cárcel a un hombre por vender un coche que no era suyo

Vendió un coche que no era de su propiedad y recibió por él 16.500 euros valiéndose de documentos falsificados para engañar al comprador. ... Un hombre será juzgado en Cáceres acusado de orquestar una estafa para engañar al comprador. La Fiscalía Provincial de Cáceres le solicita tres años de cárcel.

Tal y como detalla el escrito de la Fiscalía los hechos se remontan a febrero de 2021. El acusado publicó un anuncio en la página web 'Mil anuncios' para vender un vehículo Seat Ateca. Surgió una persona que quería comprar el coche, y que autorizó a su hijo para que realizara las gestiones. La compraventa se llevó a cabo en un área de servicio.

Fue en ese punto en el que el comprador le hizo una transferencia bancaria al acusado, que tenía antecedentes por un delito de estafa en Sevilla. A cambio, el vendedor le entregó un contrato de compraventa que según la Fiscalía había elaborado «mendazmente», ya que se hizo pasar por el titular del vehículo y aseguró, falsamente, que estaba libre de cargas económicas.

Los hechos se produjeron en febrero de 2021, un momento en el que había restricciones de movilidad por la crisis sanitaria de la Covid-19. Para poder moverse el acusado simuló ser colaborador de un concesionario de Sevilla y proporcionó un justificante profesional de tramitación de vehículos ante la DGT. Llegó a manipular el código de verificación para darle apariencia de legalidad y falseó la firma de un gestor administrativo real.

Un mes después de la compraventa del vehículo la víctima empezó a sospechar y «ante las evasivas del acusado para la entrega de la documentación del vehículo» logró que el vendedor le enviara por WhatsApp un permiso de circulación a nombre del comprador, pero este resultó ser también un engaño ya que había sido manipulado fraudulentamente usando el soporte oficial correspondiente a otro coche.

El comprador solicitó un informe oficial a la Dirección General de Tráfico, que fue lo que destapó la estafa, ya que el vehículo no pertenecía al vendedor, sino a otra persona y constaba una reserva de dominio a favor de la entidad bancaria BBVA inscrita días antes de la venta. La reserva establece que el objeto sigue siendo propiedad de la entidad financiera hasta que el comprador pague por completo su precio.

Además de la pena de tres años de cárcel, la Fiscalía solicita una multa de 10 meses a razón de diez euros diarios y que el acusado indemnice al perjudicado con los 16.500 euros estafados.