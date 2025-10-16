HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
El juicio tendrá lugar este jueves en la Audiencia Provincial de Cáceres. HOY

Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social

El empresario dejó a deber 460.000 euros al Estado por impago de los seguros sociales de los trabajadores de la empresa

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:07

Comenta

El administrador único de una empresa de obras de la provincia se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de casi un millón ... de euros (928.030,22) por un presunto fraude que asciende a 461.000 euros. Esta es la petición que le hace la Fiscalía Provincial de Cáceres. La mercantil, radicada en Plasencia, dejó de abonar, a sabiendas de su obligación, las cuotas tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde el año 2021 a 2023. El empresario será juzgado este jueves 16 de octubre en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  8. 8 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  9. 9 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social

Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social