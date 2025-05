La Pasión Viviente cacereña estrena director, actor protagonista y puesta en escena

«La gente me dice que soy igual que Jesucristo»

El polifacético actor cacereño Santi Senso asume un nuevo reto en su carrera: dar vida a Jesucristo en un montaje que transcurre por la Ciudad Monumental. El papel, avanza, le apasiona.

«Estudié en el colegio Diocesano de Cáceres y transité mi infancia y adolescendia por la parroquia Virgen de Guadalupe», asegura sobre su formación cristiana. «Siempre me decían de pequeñito que me parecía al niño Jesús con mis caracoles rubios y mis ojos azules. Y de mayor, ahora, me dicen que soy igual que Jesucristo», cuenta a modo de anéctoda. Para él, la mejor preparación de su papel es «la confrontación con los demás, la escucha de lo que ven los demás en ti para tomar conciencia de quién eres».

Juega en casa. «Protagonizar la Pasión supone tocar con mis pies descalzos la ciudad que me parió, mirar a los ojos de toda esa gente que me sigue de alguna forma. Van a estar mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos...», resume mientras destaca el apoyo del resto del reparto. «No voy a estar solo», zanja.