Paco Etxeberria: «En Extremadura quedan muchas exhumaciones por hacer»

Faltaban pocos minutos para las siete y media de la tarde de este jueves cuando Francisco, Paco, Etxeberria y Conchita Viera se conocieron. Lo hicieron ... en uno de los claustros del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, con el sonido de fondo del crotoreo de las cigüeñas y las cámaras de los fotógrafos inmortalizando el momento.

Él, un reconocidísimo antropólogo forense con una dilatada trayectoria en la exhumación de restos de represaliados por el franquismo a sus espaldas. Ella, hija del alcalde socialista de Valencia de Alcántara durante la II República cuyos restos aparecieron 81 años después de su desaparición junto a los de otras 47 víctimas en la antigua mina Terría de esta localidad cacereña.

Han sido los dos protagonistas de una jornada marcada por un premio. La Diputación Provincial de Cáceres ha estrenado un galardón de memoria histórica, destinado a reconocer a personas por su trayectoria y actividades realizadas dentro de los objetivos de la Ley de Memoria Democrática. Este reconocimiento lleva el nombre de Conchita Viera, al representar la lucha de las familias por encontrar los restos de sus seres queridos. Y el primer destinatario ha sido Etxeberria.

«En el sur de España es donde más víctimas hay, de una manera casi escalofriante» Paco Etxeberria Premiado

«Para mí lo principal es que este premio va unido al recuerdo de mi padre» Conchita Viera Hija de represaliado

El médico vasco, que en estos momentos es asesor del Gobierno de España y forma parte del equipo de la Secretaría de Memoria Democrática, atendió a este diario momentos antes el inicio de la gala, que se celebró en el auditorio del complejo.

«Me he dado cuenta, porque los historiadores ya habían generado la información, de que en el sur de España, en Extremadura y en Andalucía, es donde más víctimas hay. De una manera casi escalofriante. Y, por lo tanto, queda muchísimo trabajo. Quedan muchas exhumaciones por hacer en Extremadura», apuntó.

Viaje a la infancia

Recibir este galardón en Cáceres, señaló, le ha hecho viajar a un capítulo de su infancia, ese en el que compartía clase en un colegio de un pueblo de Guipúzcoa con hijos de emigrantes, confesó.

«Conocí de niño la llegada de muchos extremeños, por supuesto de Cáceres, que venían al norte a trabajar. Aquellos hombres eran gente honrada y sus hijos estudiaron conmigo y eran amigos. Pertenecían a un mundo distinto. Pero ahora que vuelvo a Extremadura por este reconocimiento me estoy acordando de aquellos amigos. Algo que no supimos entonces de esas familias es que no solo se dejaron amistades atrás, sino que también estaban afectadas por la desgracia de la guerra y la dictadura. Entonces no se podía hablar de esto», subrayó.

Y sobre el premio, en concreto, mostró su sorpresa al recibirlo. «Pienso que todo lo que tiene que ver con la memoria, ahora llamada democrática, está en el discurso de los derechos humanos. Y se entiende bien si lo orientamos por ese camino. Frente a algunas personas que no lo comprenden o algunas críticas, pensemos que todos estos actos son algo que van a potenciar ese espacio. No me esperaba este premio en absoluto», reconoció.

En el transcurso del acto, la Diputación brindó un homenaje a Conchita, que el mes que viene cumplirá 91 años. Ella llegó exultante, acompañada por el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, y por una amiga. «Para mí lo principal es que este premio va unido al recuerdo de mi padre». Los restos de Amado Viera fueron localizados en 2018. «Me parecía imposible poder encontrarlos. Como esto siempre estuvo en silencio y nunca se habló de ello, para mí fue un alivio. Se pudo mostrar la verdad de todos ellos, que siempre estuvo oculta», valoraba. Ella apenas tenía tres años cuando su padre fue ejecutado. 81 años después, pudo cerrar su herida.