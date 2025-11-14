CC OO organiza una jornada sobre riesgos laborales en mantenimiento de carreteras

Redacción CÁCERES. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El sindicato CC OO de Extremadura ha organizado en Cáceres una jornada formativa sobre la prevención de riesgos laborales en el sector de conservación y mantenimiento de carreteras en la que han participado delegados de toda la región.

Las jornadas, que se han llevado a cabo en la Fundación Laboral de la Construcción, tenían como objetivo primordial el de «sensibilizar y formar a los trabajadores sobre los peligros inherentes a este tipo de tareas y actuar de manera preventiva».