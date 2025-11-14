HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

CC OO organiza una jornada sobre riesgos laborales en mantenimiento de carreteras

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El sindicato CC OO de Extremadura ha organizado en Cáceres una jornada formativa sobre la prevención de riesgos laborales en el sector de conservación y mantenimiento de carreteras en la que han participado delegados de toda la región.

Las jornadas, que se han llevado a cabo en la Fundación Laboral de la Construcción, tenían como objetivo primordial el de «sensibilizar y formar a los trabajadores sobre los peligros inherentes a este tipo de tareas y actuar de manera preventiva».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  5. 5

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades
  6. 6 El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
  7. 7

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia
  8. 8 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy CC OO organiza una jornada sobre riesgos laborales en mantenimiento de carreteras