La ONCE reparte 280.000 euros en Extremadura

R. H. Miércoles, 29 de marzo 2023, 12:33

El sorteo del cupón diario de la ONCE de este martes ha dejado parte de su suerte en Cáceres, donde se han vendido 8 cupones del número 90167, premiados con 35.000 euros cada uno de ellos.

Jose Antonio Fuentes Berenguer, vendedor de la ONCE ... desde 2015, tiene su ruta de venta en Cáceres, y vendió los cupones premiados en la zona de Moctezuma y 'Las Trescientas'. Fuentes no repartía un premio tan importante desde sus comienzos como vendedor de la ONCE, cuando dio 25.000 euros.

El cupón diario se sortea de lunes a viernes, y tiene un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 90.000 premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE y establecimientos autorizados.

