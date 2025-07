Once negocios de la provincia cacereña buscan ayuda para encontrar relevo y no cerrar Recurren a una aplicación móvil ideada por el programa Diputación Impulsa que contacta a propietarios y futuros emprendedores

Álvaro Rubio Cáceres Domingo, 20 de julio 2025, 21:57 Comenta Compartir

Llevan toda una vida dedicados a un negocio y es el momento de jubilarse; pusieron en marcha una idea que les dio de comer durante ... años y por cuestiones personales se mudan a otro punto del país; o disponen de varios proyectos y les falta tiempo para abarcar todo. Esas son las principales situaciones que se dan entre muchos de los empresarios cacereños que buscan relevo para no echar el cierre. Once de la provincia han recurrido a una novedosa aplicación móvil para dar con emprendedores e intentar no bajar la persiana.

La APP se llama PRE-Impulsa, está disponible para su descarga en sistemas iOS y Android y es una iniciativa pionera en Extremadura que forma parte del plan de relevo empresarial en el medio rural de la provincia de Cáceres. Todo en el marco del denominado programa Diputación Impulsa, un proyecto promovido por la institución provincial cacereña, desarrollado por la Cámara de Comercio y apoyado por la Red Extremeña de Desarrollo Local (Redex). Su objetivo es garantizar la continuidad de negocios locales con riesgo de cerrar por falta de relevo generacional, así como fomentar nuevas oportunidades para emprendedores en los pueblos cacereños. En apenas 15 días en funcionamiento, once negocios se han apuntado a esta iniciativa y más de una treintena de usuarios indagan en la aplicación en busca de oportunidades laborales. Entre los negocios hay comercios, empresas de hostelería y restauración, peluquerías, oficinas inmobiliarias, gestorías, así como tiendas de fotografía, arte, ocio y cultura. Están ubicados en puntos como Carcaboso, Valdefuentes, Navalmoral de la Mata, Valverde del Fresno o Cáceres, y en el 75% de los casos el motivo por el que los propietarios quieren traspasar su negocio se debe a la jubilación. El resto es por causas personales y la puesta en marcha de otros proyectos. «Los que más necesitan el relevo son los pueblos más pequeños. En ellos, es muy complicado traspasar un negocio» Luis González Coordinador de Diputación Impulsa La aplicación móvil está sobre todo destinada a municipios de menos de 3.000 habitantes, aunque ya incluye también algunos negocios de la propia capital cacereña. «Los que más necesitan el relevo son los pueblos pequeños, donde es más complicado traspasar un negocio», indica Luis González Sánchez, coordinador de Diputación Impulsa, que añade que el objetivo principal de dicho programa es luchar contra la despoblación. Casi 900 empresas En las localidades cacereñas de menos de 3.000 habitantes hay 893 empresas y muchas de ellas están en la misma situación que estos once negocios que ya han pedido ayuda para no bajar la persiana. Para dar con ellas y ofrecerles soluciones de relevo generacional, este programa también cuenta con agentes territoriales en los municipios. «Uno de los principales problemas para conseguir relevo, sobre todo en las poblaciones más pequeñas, es que los negocios son también la vivienda. Por ejemplo, tienen el bar o la pequeña tienda en la planta baja, y en la alta, la casa en la que vive la familia. Así es muy difícil que una persona completamente ajena al municipio se haga con la empresa en esa situación. Además, no es fácil acceder a una vivienda en un municipio pequeño. Al final, las casas se van heredando y hay poco alquiler o venta», argumenta González, que indica que hay zonas especialmente afectadas en la provincia cacereña. Alude a las Villuercas Ibores Jara, con más municipios pequeños que sufren la despoblación. De hecho, Diputación Impulsa organizó hace un mes un retiro de emprendedores en Guadalupe para dar a conocer oportunidades de proyectos empresariales. Proyectos de interés A través de esta aplicación móvil ya hay un negocio que cuenta con cinco personas interesadas en él. En la propia APP hay un marcador en el que seleccionas tu preferencia y eso se notifica a los técnicos del programa Diputación Impulsa. Luego son ellos los que se ponen en contacto con ambas partes. «Somos intermediarios y ofrecemos un servicio de asesoramiento. Además, vemos si el negocio es realmente viable y comprobamos el perfil profesional del interesado. Nuestra labor es que esas conexiones sean reales y tengan un futuro. No podemos dar negocios que estén en quiebra a usuarios que estén buscando oportunidades laborales», concluye González.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión