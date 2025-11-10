HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Oficina de Igualdad tendrá tres especialistas en violencia de género

CÁCERES.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

La Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres se reforzará con la incorporación de un nuevo agente de igualdad. Así la oficina contará, por primera vez, con tres profesionales especialistas en igualdad y violencia de género, que prestan apoyo, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como asesoramiento y sensibilización en materia de igualdad en todo el municipio.

Este servicio atendió en 2024 a 428 mujeres por violencia de género, gestionó 22 dispositivos de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género (servicio Atempro) y tramitó 117 expedientes para dar apoyo económico y psicosocial a mujeres víctimas.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Encarna Solís, destaca que la Oficina de Igualdad «es un referente en la promoción de políticas municipales de igualdad y en la coordinación con entidades y asociaciones locales», porque «su labor es clave en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, la formación en igualdad y la sensibilización social».

