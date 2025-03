La obra de San Antón y Parras, en Cáceres, termina la próxima semana

Este viernes, 10 de noviembre, era la fecha fijada en el calendario por el Ayuntamiento de Cáceres para la finalización de las obras en el ... eje de San Antón, Parras y Clavellina. Las lluvias caídas durante las últimas semanas han ralentizado los trabajos, según ha explicado esta mañana el portavoz del gobierno municipal, Ángel Orgaz. De esta manera, la previsión que ahora maneja el Ayuntamiento es que los trabajos finalicen la próxima semana y, en concreto, durante los primeros días.

Con la finalización de las obras, que en este tramo final se centran en rematar el pavimento de cemento impreso, las vías se volverán a abrir a la circulación. Lo harán ya de forma restringida y no para el tráfico en general. Solo podrán acceder los vehículos autorizados, además de los autobuses y los coches que se dirijan al parking de Obispo Galarza. No obstante, según ha aclarado Ángel Orgaz, las cámaras no se activarán hasta que no se resuelvan todas las solicitudes recibidas para obtener los permisos para circular por las zonas restringidas. Son, en total, unos 500 expedientes.

Legionela

Por otro lado, el portavoz municipal ha recordado que el SES (Servicio Extremeño de Salud) ha dado por finalizado el estudio de los casos de legionela. «El balance final es de nueve casos confirmados y uno de ellos, lamentablemente, fallecido», ha detallado Orgaz. «Finalmente no se ha podido establecer un vínculo epidemiológico entre los casos y alguna fuente de infección ambiental», ha añadido. En este sentido, ha expuesto que los últimos análisis realizados en las fuentes precintadas que dieron positivo han arrojado que todas mantienen este resultado, salvo la situada en la plaza de Finlandia, en Fratres, que ha dado negativo. Por ello, se volverá a abrir al público.

En la junta de gobierno local también se ha abordado la intervención que se llevará a cabo en la Torre de Bujaco, que recientemente ha sufrido desprendimientos y que actualmente está acordonada. En este sentido, se ha informado que se ha obtenido el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura para llevar a cabo las reparaciones oportunas, que no requerirán de grandes obras, según ha precisado el portavoz municipal.

Además, este viernes se ha celebrado un consejo de participación ciudadana en el que se han nombrado a los cinco expertos que decidirán, junto a técnicos municipales, qué propuestas de las 300 presentadas se ejecutarán con cargo a los presupuestos participativos.

Por último, tras ser preguntado por la concentración contra la amnistía que ayer tuvo lugar ante la sede del PSOE, Orgaz ha mostrado sus respetos al derecho de manifestación. Y, además, ha recordado que el próximo domingo, día 12, el Partido Popular ha convocado una concentración en el Paseo de Cánovas, que también se llevará a cabo en otras 51 capitales de provincia. «Esperamos una asistencia masiva», ha dicho.