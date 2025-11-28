La obra de los pisos de alquiler asequible de Casa Plata se reanuda tras un parón
Redacción
CÁCERES.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00
Las obras para construir 87 viviendas en el barrio Casa Plata de Cáceres, para alquiler a precio asequible dirigido a jóvenes, se han reiniciado esta semana después de que hayan estado paralizadas varias semanas por problemas técnicos.
Los primeros trabajos de excavación y preparación de la parcela comenzaron el pasado mes de marzo una vez obtenidos los permisos y licencias de obras municipales, pero sufrieron un revés al encontrar canalizaciones y conductos que ha habido que solventar.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, explicó que el retraso en la obtención de esos permisos «demoró su comienzo» y, una vez que entraron las máquinas para las excavaciones, «han tenido que andar con cuidado porque han salido conductos, canalizaciones, que han tenido que perfilar y repasar, y eso ha demorado también los movimientos de tierra y la excavación».
No obstante, Martín Castizo anunció que él mismo ha podido comprobar que las máquinas vuelven a funcionar. «Están terminando de excavar ese solar y pronto empezarán con la cimentación para levantar el edificio», añadió el consejero, que recordó que de la misma promoción hay también obras en Badajoz y en Mérida, «y esas sin embargo sí están funcionando y llevan mejor ritmo que las de Cáceres».
«Esperemos que esto no sea motivo para retrasarlo mucho más», incidió el responsable regional de Vivienda, que recordó que la fecha de entrega era 2026, por lo que «van a tener que correr un poquito».