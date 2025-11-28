HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La obra de los pisos de alquiler asequible de Casa Plata se reanuda tras un parón

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Las obras para construir 87 viviendas en el barrio Casa Plata de Cáceres, para alquiler a precio asequible dirigido a jóvenes, se han reiniciado esta semana después de que hayan estado paralizadas varias semanas por problemas técnicos.

Los primeros trabajos de excavación y preparación de la parcela comenzaron el pasado mes de marzo una vez obtenidos los permisos y licencias de obras municipales, pero sufrieron un revés al encontrar canalizaciones y conductos que ha habido que solventar.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, explicó que el retraso en la obtención de esos permisos «demoró su comienzo» y, una vez que entraron las máquinas para las excavaciones, «han tenido que andar con cuidado porque han salido conductos, canalizaciones, que han tenido que perfilar y repasar, y eso ha demorado también los movimientos de tierra y la excavación».

No obstante, Martín Castizo anunció que él mismo ha podido comprobar que las máquinas vuelven a funcionar. «Están terminando de excavar ese solar y pronto empezarán con la cimentación para levantar el edificio», añadió el consejero, que recordó que de la misma promoción hay también obras en Badajoz y en Mérida, «y esas sin embargo sí están funcionando y llevan mejor ritmo que las de Cáceres».

«Esperemos que esto no sea motivo para retrasarlo mucho más», incidió el responsable regional de Vivienda, que recordó que la fecha de entrega era 2026, por lo que «van a tener que correr un poquito».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La obra de los pisos de alquiler asequible de Casa Plata se reanuda tras un parón