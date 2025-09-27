HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
Imagen de archivo de agentes y vehículos en la jefatura de la Policía Local de Cáceres. HOY

Los nuevos agentes de la Policía Local no palían la falta de efectivos en la calle

El sindicato CSIF cifra en 22 el número de plazas que faltan por cubrir en el cuerpo cacereño, pese a las siete últimas incorporaciones

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:08

El pasado mes de agosto se incorporaron a la plantilla de la Policía Local de Cáceres siete nuevos efectivos, agentes que obtuvieron los siete mejores ... expedientes de toda Extremadura en el curso selectivo de la Policía Local en la Academia de Seguridad Pública y que eligieron esta ciudad para desarrollar su profesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

