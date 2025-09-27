Los nuevos agentes de la Policía Local no palían la falta de efectivos en la calle

El pasado mes de agosto se incorporaron a la plantilla de la Policía Local de Cáceres siete nuevos efectivos, agentes que obtuvieron los siete mejores ... expedientes de toda Extremadura en el curso selectivo de la Policía Local en la Academia de Seguridad Pública y que eligieron esta ciudad para desarrollar su profesión.

Su nombramiento, que se hizo público recientemente en el DOE aunque la presentación oficial tuvo lugar en verano, corresponde a la oferta pública de 2023. Tal y como asegura el sindicato CSIF, esta importante inyección en la plantilla no logra cubrir, no obstante, las necesidades que tiene el cuerpo de la Policía Local en Cáceres, un mal que en realidad es endémico y que afecta a todas las ciudades de España, con dificultades para completar sus plazas.

Se trata de un proceso que no es inmediato desde que salen las convocatorias. «El problema de la Policía es que se aprueba la oferta de empleo público, hay que examinarse y luego ir a la academia, algo a lo que hay que dedicarle año y medio; el Ayuntamiento va siempre tarde en este aspecto», destaca José Luis Ruiz, delegado en Cáceres de CSIF.

Actualmente hay unas 22 plazas sin cubrir, estima Ruiz. En la ultima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cáceres se establecen 162 plazas y ahora hay 140 cubiertas. En la última convocatoria han salido dos plazas de subinspector, dos plazas de oficial y cinco de agente, pero aún no se han convocado. «Tenemos unas carencias muy grandes, se lo estamos diciendo al equipo de gobierno y estamos esperando que saquen las convocatorias de las escalas superiores de oficiales e inspectores, que no las hace la academia, las tiene que hacer el Ayuntamiento. Desde CSIF exigimos que se saquen las plazas, son insuficientes las que tienen convocadas, pero al menos se deberían sacar», reivindica Ruiz.

Jubilaciones

En esta última incorporación falta, asegura, una plaza adaptada que tiene que convocar directamente el Consistorio. «Cuando depende del Ayuntamiento se demora todo, y Cáceres tiene cada vez menos plantilla de la Policía Local, cada vez hay más eventos y no se llega». Cuando se requiere, se tira de servicios extraordinarios. «Pero la gente está ya cansada de servicios extraordinarios; la conciliación familiar brilla por su ausencia». Exigen que el Ayuntamiento saque la totalidad de las plazas y que se cumpla lo que se aprobó en pleno, que es crear una bolsa con comisión de servicio.

La Policía Local de Cáceres lidia también con el envejecimiento de su plantilla. «La media está en unos 49 años», lo que hace que las jubilaciones que se van produciendo vayan dejando huecos en la plantilla. De ahí, señala este sindicato, la importancia de que puedan cubrirse a través de las comisiones de servicios.

Más mandos

Hace unos nuevos días el nuevo inspector de la Policía Local, Marcos Urbano Durán, fue recibido por el alcalde, Rafael Mateos, en su despacho del edificio consistorial, una ocasión que sirvió al alcalde para hacer anuncios acerca de este cuerpo. Dijo que en materia de personal se van a cubrir todas las vacantes que existen en este momento en un plazo corto de tiempo, «lo que supondrá un hecho histórico en la plantilla de la Policía Local de Cáceres». En este sentido, Mateos subrayó tener «más mandos que nunca, más agentes en la plantilla disponible que en muchos años y eso hay que aprovecharlo para dar un buen servicio al ciudadano, pues de eso se trata».

Ampliar Presentación de los nuevos agentes de la Policía Local. HOY

La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) realiza recomendaciones sobre la Policía Local para mejorar la seguridad ciudadana, como la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes, una cifra que es muy difícil encontrar en prácticamente todas las ciudades de España. También promueve la clarificación de competencias municipales en seguridad y la adecuación de la financiación para su desempeño, impulsando el papel de proximidad de estos cuerpos de seguridad que son los que más cerca están de los ciudadanos.