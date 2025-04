El nuevo museo del Madruelo, en Cáceres, tendrá dos plantas y avanza en su tramitación

El museo de la música que se levantará en el Madruelo y que transformará toda la zona al conectar Ronda Vadillo con Tenerías con una ... pasarela peatonal da un nuevo paso. El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica, acaba de emitir un informe favorable al estudio de detalle presentado a comienzos de este mes de octubre por el arquitecto ganador del proyecto, el navarro Patxi Mangado.

Este informe, fechado el pasado 3 de octubre, pasará por comisión de urbanismo esta semana y la siguiente llegará al pleno municipal para su aprobación definitiva.

Entre los aspectos que destaca el documento municipal, está la altura del museo, que acogerá la colección de instrumentos musicales y de cerámica Helena Folch-Rusiñol, perteneciente a la Fundación La Fontana. Según este informe, el nuevo espacio cultural tendrá dos plantas de altura, de acuerdo a lo establecido para la parcela en el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico. Y la altura máxima de cornisa sufre una modificación, al pasar de los 8 a los 15 metros.

«El estudio de detalle no modifica determinaciones estructurales, no modifica el aprovechamiento y no afecta negativamente a la funcionalidad de las dotaciones públicas», resuelve el documento técnico. Eso sí, en uno de sus puntos establece que la ocupación máxima de la parcela pasa del 50 al 75 por ciento.

Ampliar Recreación de una de las salas del futuro museo. HOY

Una vez que se apruebe de manera definitiva este trámite, se deberá entregar la planta georreferenciada con las determinaciones de planeamiento para su integración en el sistema de información geográfica de planeamiento municipal, según se señala desde la oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica.

Hay que recordar que según las previsiones de la Junta de Extremadura, que financiará la intervención, las obras comenzarán en 2025. Esta nueva y ambiciosa dotación cultural tendrá un coste final de 18,5 millones de euros. El proyecto contempla la regeneración del entorno y la construcción de un parking en superficie en el antiguo solar de Iberdrola de Puente Vadillo.

El próximo mes de noviembre se cumplirá un año desde que la administración regional, que lleva la batuta en todo el proceso para el aterrizaje de la colección en Cáceres y para la construcción del museo, anunció que Mangado era el elegido, entre los cinco finalistas, para elaborar el proyecto y dirigir las obras del museo de El Madruelo.

Se trata de un nombre conocido y reconocido a nivel nacional. En 2017 recibió el Premio de Arquitectura Española que concede el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España por el palacio de congresos de Palma de Mallorca y en 2022 obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.