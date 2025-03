El nuevo control por cámaras genera inquietud vecinal en el casco antiguo de Cáceres

«Los vecinos sienten inquietud y miedo ante la puesta en marcha de las cámaras», resume Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación vecinal Ciudad ... Monumental de Cáceres. Se refiere a las nuevas cámaras de control de tráfico situadas al inicio de la calle San Antón y en San Ildefonso, que limitarán el acceso a 23 nuevas vías del centro de la capital y cuya activación se prevé inminente.

Su encendido, según anunció el Ayuntamiento el pasado 17 de octubre, se llevará a cabo al finalizar la obra de reforma del eje formado por San Antón, Parras y Clavellina, que esta semana ha afrontado su recta final. La conclusión de los trabajos está prevista para el 10 de noviembre, según los plazos manejados por el Consistorio .

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, instó a los residentes afectados a tramitar las solicitudes para poder entrar con sus coches al recinto sin ser multados. Y ahí está, precisamente, el origen de la inquietud vecinal.

«Se han tramitado más de 400 solicitudes desde el mes de mayo. Y no se ha dado respuesta a nadie», expone Honrado. Los residentes temen que los permisos no lleguen a tiempo y no se quieren arriesgar a ser multados al intentar acceder con sus vehículos una vez que las cámaras estén en marcha.

La asociación Ciudad Monumental se brinda a hacer las gestiones 'on line' a los vecinos que no puedan

Ante las consultas y dudas que asaltan a los vecinos, la asociación celebró una reunión el pasado lunes, día 30, para constituir un grupo de trabajo. La idea es pedir una reunión con el concejal Pedro Muriel y hacer un seguimiento de todo el proceso. El colectivo también se brindará a tramitar las solicitudes a aquellas personas que no estén familiarizadas con los trámites 'on line'. Según Juan Manuel Honrado, los permisos deben solicitarse a través del registro ciudadano, en la página web del Ayuntamiento.

El Consistorio añadió, además, la opción de hacerlo presencialmente en el registro municipal físico, con entrada por la calle Gran Vía. Pero parece, según los vecinos, que a la hora de resolver el papeleo esta opción no es viable.

No es la primera vez que los vecinos de la parte antigua se enfrentan a una situación de estas características. Hay que recordar que el tráfico está limitado en la zona intramuros desde 2003, primero con un sistema de pivotes y posteriormente con cámaras. Ahora la zona restringida a la circulación se amplía a 23 vías nuevas, que abarca el área comprendida entre San Antón y Sal Ildefonso y afecta a calles como Pizarro, Damas, Consolación y Torremochada, entre otras. La multa máxima contemplada en la ordenanza municipal para los infractores asciende a 3.000 euros.

Hay que recordar que, tras las obras, los autobuses sí seguirán pasando por San Antón y Parras, además de los residentes, los vehículos de emergencias y los de reparto. También podrán pasar los usuarios del parking de Obispo Galarza. La calle Clavellina sí quedará interrumpida al tráfico por completo. No se podrá circular por ella. Solo entrarán los usuarios de garajes situados en esta vía.