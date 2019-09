«El nuevo Conservatorio de Música puede ser muy potente a largo plazo» Rosana Garay, en el Complejo Cultural San Francisco. :: a. méndez Rosana Garay Benito es profesora de piano y acaba de asumir la dirección del centro Hermanos Berzosa con el objetivo de potenciar su presencia dentro de la agenda cultural MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 29 septiembre 2019, 10:23

Aunque nació en Béjar (Salamanca), la infancia y parte de la juventud de Rosana Garay Benito han estado unidas a Valladolid. Hace 18 años aterrizó en Extremadura para dar clases de piano. Primero lo hizo en el Conservatorio de Música de Don Benito y después logró su plaza en el Hermanos Berzosa de Cáceres. Aquí acaba de asumir un nuevo reto. En julio tomó el testigo de Leandro Lorrio y se convirtió en la nueva directora del centro. El inicio del curso -las clases arrancan el próximo martes- la tiene tan absorbida que todavía no ha tenido tiempo de colocar los cuadros con los que quiere personalizar el despacho. Son acuarelas que representan diferentes instrumentos con escenarios de la Ciudad Monumental dibujados en su interior.

-¿Por qué ha decidido asumir la dirección de este centro?

-Al final es un reto. Mi circunstancia personal ahora mismo es buena. Tengo dos niños pequeños pero ya no son bebés. De hecho, cursan estudios en el Conservatorio. El pequeño empieza este año. Siempre me ha gustado mucho la gestión y realmente supone un reto en un momento en el que resulta apropiado teniendo en cuenta que el antiguo director decidía abandonar. Además, contaba con un buen equipo. Y eso es fundamental en un cargo de estos. El jefe de estudios es José Luis Porras; el jefe de estudios adjunto, Alejandro Granel; y el secretario es Elías Martínez.

-Llega en un momento clave para el Conservatorio. Está previsto su traslado desde el Complejo San Francisco al recinto del IES Universidad Laboral. ¿Sabe cuándo empezarán las obras?

-Todavía estamos a la espera de que se publique el pliego de condiciones para que salga a licitación el proyecto. El pliego de condiciones fue elaborado por un equipo de docentes del centro. En realidad, es un proyecto gigantesco. Puede ser muy bonito y muy potente a largo plazo. Va a cubrir muchas de las necesidades del centro que a día de hoy no se cubren. Es cierto que tenemos unos recursos humanos inmejorables, pero unos recursos materiales y de espacio muy, muy mejorables.

-Cuando la Junta anunció su ubicación -en el edificio Norba del complejo de la Laboral- hubo cierta discrepancia por su lejanía. ¿Cree que el sitio elegido es bueno?

-La ubicación no es ideal, pero tenemos que esperar a ver el proyecto. Es verdad que un centro de enseñazas artísticas debe estar conectado con la ciudad y es verdad que la ubicación no es perfecta, pero la perfección no siempre es necesaria. El Conservatorio va a ser de Música y Danza, de tal forma que aunamos dos disciplinas artísticas importantes. Es un sitio que va a permitir proyectos más o menos ambiciosos, incluso la pretensión de creación de un centro integrado.

-¿Qué aspectos ha tenido en cuenta el equipo docente que ha participado en la elaboración del pliego de condiciones? ¿Qué características tendrá el nuevo centro?

-Hemos querido que, de momento, se cubrieran las necesidades básicas de un conservatorio en base a la normativa, que hoy en día no se cumplen. Va a contar con un auditorio propio, salas polivalentes, biblioteca, fonoteca, aulas y espacios adecuados a las clases, aulas ventiladas, luz... El edificio es un edificio propio, con entradas propias y destinado a un fin único, que es la docencia. A día de hoy aquí -dice en referencia al Complejo Cultural San Francisco- compartimos con otro tipo de actividades que forman parte de la actividad que tiene la propia Diputación (dueña del edificio).

-¿Qué plazos se manejan?

-Es muy difícil. Hasta que no se publique el pliego de condiciones realmente es muy complicado empezar a poner tiempos. Es verdad que esto es algo que ya se nos comunicó en julio, pero que a día de hoy seguimos a la espera. Esperamos que una vez que se publique, vaya todo sobre ruedas y caminemos a un tiempo normal.

-¿Qué papel juega el Conservatorio dentro de la ciudad?

-Creo que ahora mismo le falta implicación y ese es uno de los objetivos. Debería ser un centro de referencia a nivel musical dentro de la ciudad y convertirse en un espacio abierto en el que compartir reflexiones e inquietudes al respecto de estas enseñanzas y de la música en general. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es que el Conservatorio tenga mucha más participación y forme parte de la agenda cultural de la ciudad.

-¿Cómo piensa lograrlo?

-Hay que mejorar las relaciones con algunas instituciones y hacer conciertos dentro de los diferentes espacios de la ciudad; no sólo en la parte antigua. Queremos llevar la música a otros barrios.

-¿Siempre supo que lo suyo era la música?

-A mi madre le gustaba mucho la música y tocaba instrumentos en una banda cuando yo era pequeña. Fue quien empezó a enseñarme. Con el tiempo, decidí que quería tocar el piano. Empecé con diez años. Pero no tuve una llamada, ni sentí que quisiera ser pianista. Esta idea me llegó después. De hecho, empecé a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones.

-¿Qué tal ve Cáceres para vivir?

-Es una ciudad muy cómoda para vivir, sobre todo si tienes familia. Te permite ir de un sitio a otro con mucha rapidez. Pero a día de hoy le falta oferta cultural. Es una ciudad que se ha quedado un poco parada, tiene que avanzar a ciertos niveles.