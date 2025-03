Noches de luna llena y jóvenes rockeros en Cáceres

Muchos se ha hablado obre el influjo que la luna tiene en las personas, a las que puede llegar a convertir en lobos peludos. Leyendas ... urbanas, teorías pseudo científicas o evocaciones poéticas rodean a nuestro satélite plateado, que en Cáceres inspira un interesante festival. Se llama Plena Moon y llega cada vez que hay luna llena, como el pasado jueves. En esta última edición hubo una novedad destacada, se pudo subir a la Torre de las Cigüeñas para casi tocar los dedos esa luna plateada. El color negro y el blanco llenan la ciudad monumental de Cáceres, repleta de actividades culturales. El actor Santi Senso llevó a cabo el acto íntimo 'Saga', nombre que proviene de la comunidad indígena Wiwa de la ciudad perdida de Colombia.

El coreógrafo Jesús Custodio puso en pie 'La Luna de Lorca' mientras el músico Juan Luis Orozco interpretó con su Nyckelharpa obras de Bach, Biber y Albéniz. Estos fueron solo algunos de los actos culturales que pudieron verse en una ciudad monumental en penumbra, en plazas como la de Santa María, San Mateo o San Pablo.

De la luna al papel. El pasado jueves se presentó en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Cáceres el libro 'Rizoma', de la escritora natural de la localidad extremeña de Granja de Torrehermosa Efi Cubero, que contó en su presentación con los poetas Basilio Sánchez y Francisco Caro. «A Efi Cubero la poesía le nace desde la extrañeza y la siente como destino, como lugar de encuentro al que se ve abocada», puede leerse en la sinopsis de este libro que publica Mahalta, una editorial radicada en Ciudad Real. «Presenta la poesía como un instrumento de introspección del yo; la escritura como interpretación de uno mismo: su soledad, su salto al vacío, su absoluto abisal, el sólo inclasificable, lo intransferible de su voz, su nada, «yo soy mi propia forma de la nada». Pero también como salvación o, al menos, como salvaguarda de ese yo». Se trata de un acto organizado por el Aula de la Palabra de Norbanova, una de las mayores dinamizadores culturales de la ciudad.

Vamos con el arte, con ese que se cuela en las cafeterías y en los lugares públicos y que permite alegrar la mirada cualquier día de diario, en la rutina. La asociación cultural Marochande y AK curator han articulado lo que denominan II Ruta 'Con mucho arte', que ofrece obras en distintos espacios expositivos. En este circuito se encuentra el hotel Alfonso IX, en donde pueden verse obras de Julián González de la Montaña, obras en tinta y en acuarela. Las obras al óleo de Alfonso Barriga se pueden contemplar en la tapería 8º Arte de la calle General Ezponda. No lejos de allí, en la Plaza Mayor, en la cafetería Zeri´s, están expuestas las obras de Belén Corchero y en el café Stick, en la calle Gómez Becerra pueden verse las de Francisco Domínguez.

Del café agradable al rock duro. La sala Boogaloo es el templo local de la música en directo. El pasado martes actuó dentro de su gira española la banda Sweet electric, procedente de Colonia, en Alemania. «Tienen bien claro que no van ha inventar nada, lo que sí tienen claro es que, con su música, quieren revitalizar el rock and roll», puede leerse en el portal especializado Dirty Rock. La música sonará también este fin de semana en este mismo local y en el Mastropiero, en donde se celebra el Cáceres Underground Weekend. Ayer actuaron en Boogaloo los grupos Calizo y The Cubical. Hoy sábado en Mastropiero a las 15 horas actúa Julián Maeso y a las 17 Ángela Hoodoo. Ya por la noche, en Boogaloo, estarán el grupo Pelomo a las 22 horas y Tiburona a las 23.30.

Ha habido más música esta semana en Cáceres. El pasado lunes en la iglesia de San Juan de Cáceres actuó el dúo Orpheo, formado por Jacinto Sánchez a la guitarra y la soprano Eugenia Boix. Organizado por la Asociación Musical cacereña contó con es un repertorio con guitarra romántica de Ariette, seguidillas y algunas piezas de Bel canto de Bellini arregladas para guitarra.

No dejamos el ámbito sacro. Begoña Iglesias, Delegada de Infancia de la Diócesis Coria-Cáceres, y Gabriela Gutiérrez, de 11 años, portavoz del Consejo asesor de Infancia, compuesto por niños, que forma parte de la Delegación, representarán a la diócesis en el Encuentro Mundial por la infancia convocado por el Papa Francisco y que se llevará a cabo hoy y mañana en Roma. Destinada a niños de 6 a 12 años de edad, su lema es 'He aquí yo hago nuevas todas las cosas'. «Cuando me eligieron delegada de Infancia necesitaba contar con la mirada de los niños para tener claro, en todo momento, el horizonte hacia el que caminar, y la primera persona en la que pensé fue en Gabriela. De algún modo, Dios nos eligió a las dos», comentaba Begoña Iglesias, según indica la nota de prensa enviada por la Diócesis. Ambas representantes fueron recibidas por el obispo Jesús Pulido, quien les dio la bendición y les agradeció su compromiso con la Infancia.

Nos vamos ya, el próximo finde estaremos inmersos en la Feria. ¡Hasta el próximo sábado!