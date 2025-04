Noches de jotas y ritmos africanos en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 20 de agosto 2022, 07:38 Comenta Compartir

Si agosto nos regala en general estampas de vacío postnuclear, los viernes de agosto esta sensación se incrementa. He visto cosas que no creeríais, he ... sido la única persona que transitaba ayer por Cánovas a las cuatro y media de la tarde. Pero no hay que fiarse de las apariencias, porque en cuanto cae la tarde algo se mueve. La vida cultural no ha parado del todo durante este verano en la ciudad. La artista francesa-camerunesa Valérie Ekoumé clausuró ayer el ciclo musical en el Museo Pedrilla, organizado por la Diputación de Cáceres y que cada verano ofrece un menú interesante con propuestas de muy diferentes estilos. La cantante presentó su último trabajo, Moné, su tercer disco. Se trata de una intérprete de 'afropop' que inició su carrera en 2004 acompañada de Manu Dibango.

De raíz a raíz. Casi al mismo tiempo que esta artista desplegaba el colorido y la majestuosidad de su ropa africana en el Pedrilla, no demasiado lejos de allí, en el barrio de San Blas, se celebraba un taller de baile folclórico. El Ayuntamiento de Cáceres y la Asociación Cacereña de Folclore El Redoble se han unido para enseñar a los vecinos a bailar la jota más representativa de la ciudad con el programa 'Folk barrios'. La iniciativa arrancó el pasado 3 de julio y continúa en distintas ubicaciones hasta el próximo 4 de septiembre. Además de los barrios, las piscinas municipales también han podido disfrutar de esta iniciativa, que trata de recuperar las señas de identidad locales. Ampliar Visita guiada en el Museo Helga de Alvear. armando méndez El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear no ha parado ni en agosto, y ha continuado con su intensa actividad de guías y talleres. El pasado jueves ofreció una visita monográfica sobre la desmemoria a través de la obra de varios artistas como Salcedo, Thiel, Raad, Hirchorn, el Equipo Crónica, Mikhailov o Jaar. Hoy sábado programa un taller infantil sobre los Caprichos de Goya que pueden verse en este centro de arte. Se titula 'Goya Revolution' y en ella se plantea interpretar, desde un enfoque actual, el mundo que nos rodea y la condición humana. El próximo sábado, el día 27, se celebra otro taller titulado 'Escuchando el lenguaje de las plantas' en el que se trabaja sobre la obra 'Círculo de piedras denso' del artista británico Richard Long con la que forma un círculo con piedras recogidas en sus paseos por la naturaleza. No nos movemos del ámbito natural, nos vamos fuera de la ciudad a la provincia de Cáceres. Los pueblos están estos días llenos de actividades. El proyecto de Astroturismo de la Diputación de Cáceres ofreció ayer en Arroyo de la Luz la posibilidad a 35 personas de contemplar el cielo desde su mirador celeste. Hoy mismo se repite esta propuesta en Perales del Puerto, en el parque cultural Sierra de Gata. Se trata de una actividad gratuita que brinda una oportunidad para conocer el cielo de los diferentes territorios de la mano de 10 empresas con monitores y guías especializados. Ampliar Talleres de jota en el barrio de San Blas. ARMANDO Otras dos localidades cacereñas, Salorino y Villanueva de la Vera, acogerán hoy sábado dos conciertos dentro de la propuesta Estivalia. En Salorino actuará el mítico grupo de rumba Bordón 4 a las 23.00 horas en la Plaza de España, mientras que en Villanueva de la Vera desplegará su música Gecko Turner, el artista que se autodenomina 'afromeño' ofrece sonidos de 'beatnik' moderno. Es territorio silvestre el del Museo Vostell, que hoy sábado clausura el festival de cine Periferias. No es un año cualquiera porque este 2022 el artista Wolf Vostell hubiera cumplido 90 años. A las 20.30 horas habrá una visita comentada al museo. Posteriormente, a las 21.40 horas y con la presencia de la secretaria general de cultura, Miriam García, se entregará el Premio Taejo Internacional a la película ganadora. Por último se proyectará la película 'El Leopardo de las Nieves', a las 22 horas, ópera prima de Marie Amiguet y Vincent Munier.

