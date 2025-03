Tres condenados por atacar a menores acusados falsamente de una violación en Valdelacasa

«Nos quisieron linchar. Tardaré en olvidarlo y mi hijo también. Lo estoy recordando todos los días». Son palabras de un padre que vivió una ... noche de auténtico terror, cuando fue a recoger a un hijo menor de edad que había ido con tres amigos a las fiestas de verano de Valdelacasa de Tajo, localidad de 341 habitantes que se encuentra a 40 kilómetros de Navalmoral de La Mata. La Audiencia de Cáceres ha condenado a tres personas que formaron parte de una multitud que atacó a este padre, a su hermano y a cuatro menores.

El relato de los hechos considerados probados por dos tribunales, son fuera de lo común:

El 26 de agosto de 2018, a la una de la madrugada, José acudió con su hermano en coche a Valdelacasa de Tajo. Era la hora en la que había quedado con su hijo para recogerle a él y a otros tres amigos que habían ido al pueblo a las fiestas de verano. Esperaron en el lugar acordado, pero el hijo y sus amigos no llegaron.

Esperaron escondidos

No fue hasta las tres de la madrugada cuando apareció su hijo y un amigo. Les dijeron que sus otros dos amigos estaban escondidos por temor a gente del pueblo que les estaban persiguiendo. Según señalan las sentencias, gente del pueblo estaba alterada porque había corrido el rumor de que unos jóvenes habían intentado violar a una menor del pueblo, otros decían que la habían intentado secuestrar, y otros aseguraban que gente en un coche habían intentado atropellar a un niño. Ninguna de estas cosas había ocurrido, pero había agente que estaba fuera de sí.

Cuando estaban en el coche, una multitud les rodeó, intentando la gente que se bajaran del vehículo para agredirles. Pudieron salir gracias a la ayuda de un vecino. Siguieron buscando a los dos menores que faltaban, mientras la crispación en el pueblo iba creciendo. A las cinco de la madrugada fueron bloqueados por dos coches en una calle. Quedaron encajonados. Una multitud les atacó, golpeando el coche. Le rajaron una rueda y le rompieron un retrovisor. El padre intentó llamar por teléfono a la Guardia Civil, pero no tenía cobertura. Mientras les intentaban sacar del coche, les amenazaban. Tuvieron la suerte de que intervino en su ayuda un policía nacional y también un guardia civil que estaban fuera de servicio. Cada agente se puso en un lateral del coche. Llegaron los dos menores que estaban escondidos y se metieron en el vehículo, diciéndoles los agentes de paisano que no salieran del interior hasta que no llegara la Guardia Civil.

«Era imposible contenerlos»

«La gente intentaba sacarles del coche. Había un tumulto grande de personas –declaró el Policía Nacional–. Era imposible contener a todo el mundo. Eran como oleadas, con momentos de calma y otros en que la gente se venía arriba y de repente cuatro o cinco personas intentaban sacarles del coche».

Una mujer, la misma que cruzó su coche en la calle para que no pudieran escapar, logró abrir una puerta y arañó en la cara y tiró del pelo al hijo del dueño del vehículo El muchacho salió por una puerta contraría, y le golpeó un hombre de 50 años.

Todo terminó a las seis y media de la madrugada cuando llegó la Guardia Civil, que dispersó a la multitud y sacaron del pueblo escoltados a los dos adultos y a los cuatro menores.

El hijo del dueño del coche tardó 20 días en curar de las heridas. El vehículo sufrió daños valorados en 2.142 euros.

El padre acudió a los tribunales representado por el despacho del abogado cacereño José Luis Rubio Ojeda.

El 30 de junio del año pasado el Juzgado de lo Penal de Plasencia condenó al agresor de 50 años a un año y diez meses de prisión y a indemnizar al menor que agredió con 6.922 euros.

Recurrida la sentencia en la Audiencia Provincial de Cáceres, este tribunal condena a otras dos personas que intervinieron en el ataque: a un vecino que causó daños en el coche, a pagar una multa de 2.160 euros y 2.445 euros por los daños; y a la mujer que atacó al menor a hacer frente a una multa de 240 euros.