La Noche Solidaria de la AECC agota las 300 entradas disponibles en solo una semana

Redacción CÁCERES. Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha agotado todos los cubiertos para su Noche Solidaria, que se celebrará el viernes 14 de noviembre, en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario. En tan solo una semana se han vendido las 300 entradas disponibles, un hecho que la entidad celebra como una muestra del compromiso y la solidaridad de la sociedad cacereña.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas solidarias más destacadas del año en la ciudad, tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación oncológica y para el apoyo integral a pacientes y familiares que afrontan un diagnóstico de cáncer.