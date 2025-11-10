HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Noche Solidaria de la AECC agota las 300 entradas disponibles en solo una semana

Redacción

CÁCERES.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha agotado todos los cubiertos para su Noche Solidaria, que se celebrará el viernes 14 de noviembre, en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario. En tan solo una semana se han vendido las 300 entradas disponibles, un hecho que la entidad celebra como una muestra del compromiso y la solidaridad de la sociedad cacereña.

El evento, que se ha consolidado como una de las citas solidarias más destacadas del año en la ciudad, tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación oncológica y para el apoyo integral a pacientes y familiares que afrontan un diagnóstico de cáncer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  5. 5 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  8. 8 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  9. 9

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  10. 10 El Mérida desquicia al Castilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Noche Solidaria de la AECC agota las 300 entradas disponibles en solo una semana