Nico Romero, actor: «Las tencas me recuerdan las cenas de verano familiares en la casa de Brozas» El intérprete recoge junto a investigadores de la UEx la Tenca de Oro, el máximo galardón de la Mancomunidad Tajo-Salor

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 25 de agosto 2023 | Actualizado 26/08/2023 14:46h.

Al actor Nico Romero (Cáceres) no hay que explicarle qué es una tenca ni a qué sabe, porque las ha paladeado desde que tiene memoria. «¡ ... Me encantan!» responde sin dudar al preguntarle si le gustan. Son, un poco, su magdalena de Proust. «Están buenísimas y comer tencas me trae bonitos recuerdos de cenas de verano en el patio de casa con la familia en Brozas, algo que que seguimos haciendo a día de hoy», explica de camino a Cáceres en tren. Romero, de 40 años, que ha trabajado en series como 'Antidisturbios', 'Las chicas del cable' o 'Amar es para siempre,' recibe este viernes en el pueblo de su infancia la máxima distinción de la Mancomunidad Tajo-Salor, la Tenca de Oro, un reconocimiento que se entrega también al grupo de investigación 'Las artes de la palabra de la Antigüedad al Renacimiento' de la UEx por sus trabajos en torno a la figura del humanista y gramático Francisco Sánchez de las Brozas (El Brocense).

Este actor nació en Cáceres, pero Brozas, en donde este sábado se celebra la Fiesta de la Tenca, es el pueblo de sus abuelos, «donde nació mi madre y donde ella conoció a mi padre», explica mientras rememora cómo en la misma plaza donde le entregan el galardón (la del Príncipe de Asturias) «he jugado a las chapas y me han echado la bronca por jugar al fútbol y dar balonazos contra la fachada del Ayuntamiento». Romero recibe este premio «como un gesto de cariño más hacia mis abuelos que a mí, pues sé que eran muy queridos en el pueblo». Este viernes es un día para recordar especialmente a ambos. «En Brozas he pasado una infancia feliz, en los salones de nuestra casa empecé a imaginar que podría ser actor», recueda el intérprete. «Es donde hemos llorado a los que ya no están y es donde todas las navidades seguimos reuniéndonos para celebrarnos los que sí». Además de forjarse su vocación en la localidad de El Brocense, Romero está preparando un cortometraje que será su debut en la dirección y el guión y que precisamente se rodará en este pueblo de casi 1.800 habitantes, en el que estes sábado a partir de la una del mediodía se degustarán unas 4.500 raciones del apreciado pescado de charca. El galardonado con la Tenca de Oro tiene entre manos también una serie documental («una historia real que la gente tiene que conocer») que ha rodado en Zimbabwe y para la que está buscando financiación. Ambos proyectos, el corto y el documental son dos iniciativas personales en las que está «poniendo mucho empeño». También está a punto de empezar una nueva serie. «De momento no puedo decir nada, pero pinta que me lo voy a pasar muy bien».

