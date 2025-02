Los negocios de la Plaza Mayor de Cáceres no pueden más con las palomas

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 5 de agosto 2024, 07:17 | Actualizado 07:32h. Comenta Compartir

Once de la mañana. 30 grados y terrazas llenas en Gran Vía y la Plaza Mayor de Cáceres con turistas y cacereños desayunando. O mejor ... dicho intentándolo. A esa hora, una clienta de uno de los restaurantes no para de mover sus brazos para ahuyentar a una paloma. Intenta evitar que no se coma su tostada. A pocos metros, otras dos mujeres no paran de quejarse por lo mismo.

«Me dan pánico. En cuanto ven un poco de comida se acercan», dice una cacereña desde la tapería de Gran Vía. Allí es un tema de conversación habitual. «Son ratas voladoras. Estamos comiendo y hasta te quitan los alimentos de las manos. Esto no hay quien lo aguante. Se suben a las mesas, tiran los platos, rompen los vasos, dejan todo lleno de mierda y pueden transmitir enfermedades», dicen otras dos clientas que suelen desayunar en ese bar porque son trabajadoras de la Diputación de Cáceres y está cerca de su puesto de empleo. Llevan viendo este problema desde hace años. Eso sí, «cada vez hay más», aseguran. «Ya es inaguantable». Noticia relacionada Cáceres «La palomas se posan en las mesas y tiran vasos; hay clientes que se levantan y se van» Álvaro Rubio En la Plaza Mayor, más de lo mismo. Justo en la zona en la que se ubican los bancos y las pequeñas fuentes, otro cacereño intenta comerse un bocadillo, pero le está costando. «Es imposible, te agobian y no se puede estar a gusto. Estas palomas ya no tienen miedo a la gente. No paran de moverse, se acercan y si te descuidas se comen el bocata ellas», cuenta Alberto, que suele moverse por esta zona y está harto de ellas. En los restaurantes, camareros y gerentes coinciden. «Es un grave problema, hay clientes que incluso se levantan y se van. Tienen que poner solución ya», piden al Ayuntamiento. A los negocios de hostelería, también se unen las quejas de los propietarios de los apartamentos turísticos y hoteles, que indican que las palomas anidan en las chimeneas, ensucian las terrazas y las fachadas, pueblan los tejados y tienen que invertir en la limpieza de las huellas que dejan estas aves. Además, el problema ya empieza a extenderse a otras partes de la ciudad. Es más, ya se pueden ver a palomas campando a sus anchas, sin asustarse ante la presencia humana, en zonas como Fratres, El Rodeo y el barrio del Perú. Ya se intentó una solución Ante esta situación, la Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión del pasado miércoles la encomienda, mediante un contrato menor, de los trabajos de control poblacional de palomas en la ciudad monumental. De esta forma, tal y como explicó el alcalde, Rafael Mateos, se ha solicitado a la Secretaría General la redacción de un pliego cuyo objetivo será disminuir la densidad de población de esta ave, pues su proliferación «es un asunto que preocupa a los ciudadanos, a los hosteleros y también por los daños que provocan en el patrimonio». Sin embargo, los hosteleros no tienen mucha esperanza puesta en este tipo de medidas. De hecho, a finales de 2022 el Ayuntamiento ya inició un programa experimental para vaciar de estas aves el casco histórico. Destinó 11.251 euros y la previsión era eliminar de la zona entre 30 y 40 palomas a la semana. Tras un año en marcha, los dueños de los negocios dijeron que había sido insuficiente. «Pensábamos que iba a funcionar mejor, pero sigue habiendo el mismo número de palomas», comentan. El sistema de captura consistía en la ubicación de jaulas en distintos puntos. Según se anunció, las palomas recogidas se iban a utilizar para el entrenamiento de los halcones que evitan accidentes en las pistas de varios aeropuertos españoles. Los halcones practican con las palomas para luego poder retirar aves en las pistas de vuelo y evitar accidentes. Además de estas funciones, parte de las palomas de Cáceres servirían de alimento de rapaces en peligro de extinción. Por su parte, la asociación vecinal Ciudad Monumental realizó una encuesta entre sus socios para valorar el resultado de esta campaña y la principal conclusión a la que llegaron es que «además de no ser ética, tampoco había sido eficaz».

