Nacer dos veces y arte con sabor brasileño en Cáceres

Todos llevamos marcada a fuego una fecha que celebramos a lo largo de nuestras vidas, la del momento en el que venimos al mundo, pero ... hay personas que festejan haber nacido dos veces, haber esquivado la fatalidad y poder decir aquello de que no era su hora. Es el caso de Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías penitenciales, que el pasado 1 de septiembre organizó una fiesta bajo el nombre de 'El último guateque'. Conmemoró junto a 27 amigos el haber sobrevivido hace 50 años a una peligrosa caída en bicicleta en la subida de la Montaña, cuando era adolescente. Pudo ser mortal por la altura a la que se produjo, unos 12 metros, pero se salvó. El siniestro hizo que no pudiera celebrarse una fiesta de disfraces que tenían prevista niños y adolescentes que pasaban el verano en fincas de la Montaña. Cuenta Santos Benítez, que tenía 16 años por aquel entonces, que vivió momentos realmente críticos. «Llegué muy mal al hospital, allí me reanimaron y pasé 12 días», cuenta.

Pero las lesiones que tenía en el pulmón obligaron a trasladarle al hospital de la Paz de Madrid, en donde fue atendido por Cristóbal Martínez-Bordiu, el Marqués de Villaverde, yerno de Franco y reputado médico, explica Santos Benítez. No fue una recuperación rápida, porque recibió el alta el 20 de diciembre de 1973, el mismo día, rememora, que tuvo lugar el atentado contra Carrero Blanco. El franquismo daba sus últimos coletazos y ese contexto es el telón de fondo de la historia de este hombre, que jamás ha olvidado pero que estos días revive con intensidad. Nunca es tarde, y celebrar que se esta vivo es una de esas cosas que deberíamos hacer de vez en cuando, para no olvidar lo importante que es estar aquí y respirar. Quizás sea importante recordarlo ahora, cuando quemamos el último cartucho del verano y pronto entraremos en esa rueda infinita de la rutina, en la que nos sentimos un poco hamsters. Septiembre viene con nuevas propuestas culturales, como la exposición que puede verse en el Palacio de la Isla. Llega de la mano de Jorge Matheus y se llama 'Fantasía brasileña'. Se trata de un autor brasileño que reside actualmente en Barco de Ávila. Vivió en Francia, donde estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y luego se estableció en Madrid, donde trabajó en el mundo editorial, ilustrando libros, como diseñador gráfico y, como forma exploratoria artística, trabajando la fotografía. Sus obras están o han sido expuestas en Brasil, Portugal, Francia y España. La luz y el color llenan sus obras, en las que muestra los colores de Brasil, la cultura, las leyendas de los indígenas y los animales. La muestra puede visitarse en horario de 8,30 a 14,30 y de 16,00 a 20,00 horas en el palacio situado en la plaza de la Concepción. No es la única exposición que llena esta semana la agenda cultural de la ciudad. María Mandala ofrece en el espacio La Sindicalista la muestra 'Oveja negra', en la que explora el impacto de la creencia personal de ser diferente dentro de un grupo o de la familia. «Enfatiza cómo esta percepción puede moldear la autopercepción y las relaciones interpersonales y cómo puede llevar a divisiones y prejuicios», explica la organización. «También insta a desafiar esta creencia para fomentar una mentalidad más abierta y empática a la vez que cuestiona y diferencia entre 'sentirse y creerse' versus 'sentirse y vivirse'». Se trata de una artista que vive en Cáceres y que aquí tiene su estudio. Terminan las vacaciones, repetimos, terminan las vacaciones. Durante todo el verano muchos niños han acudido a los talleres de ajedrez que se han celebrado en la Biblioteca Pública, que el pasado martes organizó un torneo en el que muchos de ellos participaron. Hay que echarle estrategia y estrujar el cerebro para poner en práctica una disciplina que vuelve a estar muy de moda. La música también ha marcado el verano, con ciclos como 'Barrio a barrio', que concluyó el pasado jueves con un concierto de la Banda Municipal en el parque del Rodeo. El Corral de las Cigüeñas lo conmemora hoy sábado el día de Extremadura con el concierto del cantante Leonardo Dantés, que ahora se hace llamar Leonardo A. Presenta su disco 'Duetos', en el que han colaborado artistas de diferentes puntos del país y también de la región como Santiago Segura, Ladilla Rusa, Ana B. Carretero, el Duende Josele, María Jesús y su acordeón y muchos más. Este cantante, showman y compositor nacido en Valencia de Alcántara es autor, entre otros temas populares, de canciones como Carmen, Por la calle abajo o Vagando por ahí. Pasamos de la música a la gastronomía, porque el pasado domingo el televisivo cocinero David de Jorge, 'Robin Food', comió en el restaurante cacereño Albalat. Llegó como un cliente más y degustó los platos de la tierra que preparan en este espacio de la avenida Ruta de la Plata. «Fue muy sencillo y accesible, y disfrutó de la comida» explicó Juan Miguel Palacios, el responsable de este local, que se inmortalizó con él, igual que el resto del equipo. Un cocinero entre cocineros. ¡Hasta el próximo sábado!

