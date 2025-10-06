HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

De izquierda a derecha, Raquel Búrdalo, Mari Ángeles Pajuelo, María Ramos y Roberto Ríos, integrantes de la plataforma vecinal. JORGE REY

Nace una plataforma vecinal en la Estación Arroyo-Malpartida para exigir «un barrio digno»

El colectivo, que se desmarca de la asociación de vecinos de esta pedanía que depende de Cáceres, quiere una línea regular de bus y que se asfalten las calles que aún están en tierra

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:34

Las farolas que salpican la Estación Arroyo-Malpartida, barriada pedánea situada a 17 kilómetros de Cáceres, están forradas de carteles en las que una nueva ... plataforma vecinal se da a conocer entre los residentes.

