Nace Matilda, una nueva sala cultural en el hotel Ara de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 23 de febrero 2025, 13:47

Dice Álex Campos (Cáceres, 1979) que para cualquier cacereño el hotel Ara y sus salones son parte de la historia íntima de la ciudad, un ... clásico entre los clásicos en el que han tenido lugar grandes momentos. «Se han celebrado actos, bodas...», rememora. «Mucha gente me dice que aquí conoció a su mujer, hay muchas anécdotas», detalla. Él gestiona desde el año 2013 este alojamiento modesto, de una estrella, que se ubica en la calle Juan XXIII, perpendicular a Gil Cordero y la semana pasada abrió sus puertas Matilda, un espacio que trata de convertirse en una alternativa más de ocio y cultura para la ciudad. «Esto era una antigua sala de juegos y cuando llegó el covid cerró, los dueños del edificio lo pusieron otra vez en alquiler, y pensé que para que lo cogiera otro me lo quedaba yo, que me gusta mucho la música, soy de conciertos y festivales», explica este empresario. «Siempre me había hecho ilusión tener una sala para conciertos y eventos».

El sábado 15 durante la inauguración contó con el grupo Whiskey Blues Flamenco y con El Quinto Elemento. Hubo también una sesión de dj, un remember de los años 80 y 90. Monólogos, magia, presentaciones de libros o de arte caben en la idea que tiene Campos. «Mi ilusión no es abrir un pub o un café, sino un espacio cultural», apostilla. Considera que falta en la ciudad una red de establecimientos que puedan acoger actividades culturales de manera periódica. A su vez, quiere también que la sala sirva para acontecimientos privados, dar la opción para celebraciones de distinto tipo. Ahora está llevando a cabo contactos con el sector cultural para confeccionar un calendario de con afán de permanencia. «La temporada de salas está terminando ahora y con la llegada del buen tiempo los grupos piensan más en festivales al aire libre», reflexiona Álex Campos, pero su objetivo es que este espacio se identifique con la cultura. «Estoy abierto a todo lo que pueda salir», señala a modo de llamamiento para todos los que puedan estar interesados. Durante las últimas semanas ha acondicionado el espacio, que ha decorado de forma minimalista, dándole protagonismo a figuras de animales ataviadas con prendas de humanos. Aunque la licencia le permite abrir hasta las dos y media de la mañana entre semana y hasta las tres y media durante el fin de semana su idea es extender un horario más bien vespertino. «No me interesa cerrar tarde, mi idea es poder cerrar a las doce y los conciertos que puedan empezar a las ocho de la tarde». Es muy consciente, señala, de que hay vecinos y personas alojadas en el hotel a los que puede molestar el ruido que genera la salida de personas de una sala. La búsqueda del nombre para este local tiene también su historia. Quería que fuera un homenaje a su madre, que se llama Matilde, aunque cambió la letra final para darle una sonoridad diferente. El hotel nuevo Ara ha brindado apoyo a la oenegé Accem en la acogida de personas migrantes durante las crisis humanitarias que generaron la llegada de refugiadas a la ciudad. «Hemos colaborado mucho con ellos, aunque ahora ya no hay migrantes». Hace tres años, durante la crisis en Ucrania, para muchos ciudadanos de ese país que salieron huyendo de la guerra fue su primer punto de acogida en la ciudad. Otros lugares El circuito de salas privadas en la ciudad es escaso, como ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones este sector. En la avenida Hernán Cortés el club Boogaloo lleva ya 15 años programando música en directo. Bajo la gestión Diego Barriga y Trini Sánchez han ofrecido en estos tres lustros prácticamente 3.000 conciertos. Bandas internacionales, nacionales y locales se alternan en un programa que en muchos casos arranca el miércoles y se extiende hasta el domingo durante todo el año excepto en verano, cuando todo se apaga un poco y la gente quiere estar al aire libre. Por Boogaloo pasan grupos populares y otros de culto. Internacionales como los neerlandeses 'The Tambles', los estadounidenses 'Cheetah Chrome', 'The Loons' o los británicos 'The dustaphonics' han pisado el escenario del Boogaloo y también formaciones nacionales como 'Sex Museum', 'Killer Barbies', Morgan, Rubén Pozo o 'Los Deltonos'. Otro lugar de 'peregrinación' de amantes de la música en directo es 'El Corral de las Cigüeñas', que el pasado mes de noviembre cumplió 25 años en la ciudad monumental. En este 2025 han pasado por su frondoso patio formaciones como Falsantes, De la Rose o Marabú, y también ha habido un concierto de homenaje a Fitomanía. Para el próximo 11 de abril está programado el concierto de los Drugos, una formación de músicos asturianos afincados en Madrid que acaban de publicar el trabajo 'Todo Arde', se mueve en terrenos conocidos del rock, el pop, el blues y el country.

