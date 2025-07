Música, el salvavidas del verano en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 26 de julio 2025, 09:02 Comenta Compartir

Se nos termina julio. La frase podría ser la de un meme de esos que protagoniza uno de los cantantes más célebres del país y padre de una verdadera camada de seres humanos, pero así es, se termina el séptimo mes del año y afrontamos el octavo. Cuando menos lo esperemos estaremos dándole a las uvas. Por de pronto llega el mes vacacional por antonomasia, en el que todo se paraliza. Esta última semana completa del mes de julio ha estado llena de música, con una programación de campanillas. El Festival Internacional de Música 'Ciudad Monumental de Cáceres' ha desarrollado su octava edición con conciertos diarios solistas internacionales, jefes de reconocidas orquestas y profesores en importantes conservatorios. El músico Juan Luis Orozco es el director de esta cita que se ha convertido en todo un clásico del verano cultural de la ciudad.

Clases magistrales y conciertos componen esta cita, que este año crece con la celebración del I concurso internacional de música de Montánchez, en el que catorce talentos de distintas partes del mundo, tras haber pasado una preselección entre varias decenas de aspirantes, competirán para quedar entre los tres primeros y ganar una serie de premios, así como el reconocimiento que supone ser valorados por un jurado compuesto por varios profesionales del festival. Esta actividad se llevará a cabo en el Teatro de los Encuentros de Montánchez a lo largo de todo el sábado, es decir, hoy, y estará abierto a todo el público. El domingo 27 los miembros del jurado ofrecerán un concierto con entrada libre en el mismo escenario, con un programa variado en el que destaca el Quinteto para piano y cuerdas de Robert Schumann.

Marta Barroso imparte talleres de cerámica. Miguel Tena y Chaparro de Córdoba en el Vostell. Actuación de Brooklyn Gypsies en el Corral.

Minuto de silencio contra la violencia machista. Antonia Cerrato presentará su próximo poemario en Monroy. Exposición de Aloa Piezzas en Belleartes.

Ha habido más música en la ciudad. El Corral de las Cigüeñas no cierra durante el verano, y ofrecerá conciertos durante el mes de agosto. El pasado jueves actuaron los Brooklyn Gypsies, un grupo de fusión global de músicos y productores con sede en Nueva York y Europa. El sábado lo hará el grupo de son cubano Kimbombó.

El Museo Vostell Malpartida es uno de esos lugares a los que no hay que perder nunca de vista. El pasado jueves clausuró el recital de flamenco 'Bajo las estrellas 6', que ha ofrecido diferentes actividades culturales. Con entrada gratuita reunió a Miguel de Tena al cante y Chaparro de Córdoba al toque.

No faltan exposiciones en este verano cacereño. Belleartes tiene dos en marcha. Una de ella se llama 'Fragmentos unificados' y la firma Aloe Piezzas y la otra es 'Carpe Diem' de Ángela Sánchez.

La librería especializada La Lente y el pincel ofrece también 'The Journey of the lioness hairs' (El viaje de las Pelos de Leona) de Miriam A. Gómez, que podrá verse hasta el 10 de septiembre su local de avenida de España, 25. El Palacio de la Isla ofrece la muestra colectiva La Guerra, comisariada por Emilio González y en la que participan 49 creadores, entre ellos Vicente Macías, Matilde Granado, Francisco Domínguez Penís, Marce Solís, Cora Ibáñez, María Córdoba o Miguel Vaz-Romero. Todas sus creaciones podrán ser contempladas hasta finales del mes de agosto en este céntrico espacio en el que reflexionan sobre «el deseo de conquistar, de someter, de enriquecerse con los bienes ajenos y la posesión de los territorios». El Ayuntamiento de Cáceres y la Red de Juderías de España muestran una experiencia sensorial sobre la gastronomía judía con la exposición 'Sabores y aromas de Sefarad' donde se recoge la tradición culinaria sefardí, que puede visitarse en el Baluarte de los Pozos hasta el 30 de septiembre.

Hay veranos de piscina, de resort y de playita. De viaje cultural y de irse lejos, muy lejos. Y también hay otros que pueden ser aprovechados en la propia ciudad para aprender cosas nuevas. En el estudio de ilustración el Chaflán de la calle Roso de Luna, 4, que dirige la creadora Marta Barroso el próximo 4 de agosto arranca un nuevo taller intensivo de cerámica en el que los participantes pueden trabajar en su propia pieza bajo sus directrices. Es el segundo que se celebra este verano, el anterior fue en el mes de julio.

Lo que es innegable es que el verano y los pueblos son una combinación perfecta. En Monroy tendrá lugar una velada poética literaria en la casa rural La Bodega del Herrador el 30 de Julio a las 22 horas con la presentación del último poemario de la poetisa extremeña Antonia Cerrato Martín-Romo, titulado Hasta que la memoria me dure' y presentado por Florencio Rodríguez Figueiras y Gervasio Reolid, tal y como explica el colaborador de prensa Jesús Baños. La obra es un homenaje a grandes maestros de la literatura y del arte, pero también emergen personajes no tan conocidos, «pero inmensamente relevantes», destaca Baños. La autora nació en Santa Amalia (Badajoz) y es maestra de Filología de Lengua Castellana e inglés. Ha colaborado en más de cien antologías, nacionales e internacionales, habiendo publicado en solitario 'Santa Amalia, ayer y siempre, 'El misticismo del olivo', 'El silencio de las palabras', 'Esta rosa de otoño' y 'La ciudad de los nombres'. Está próximo a presentar su último libro de poemas «Hasta que la memoria me dure», publicado por la Fundación CB y reeditado por Tau Editores.

Hay algo que desgraciadamente no cesa ni siquiera en verano y es la violencia de género. Todos los días 25 hay un acto de repulsa a la misma en la escalinata del Ayuntamiento en la que participan los concejales. Ayer se celebró el último de ellos. ¡Hasta el próximo sábado, que ya estaremos en agosto!