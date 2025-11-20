Música folclórica contra la discapacidad

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Gran Teatro de Cáceres será el escenario del concierto solidario Cantautaria Folclórica, que se celebrará este viernes, 21 de noviembre, a las 20.30 horas, a beneficio de Aspace Cáceres, entidad social dedicada a la atención y apoyo de personas con discapacidad y sus familias.

El evento reunirá sobre el escenario a tres destacadas formaciones del panorama musical extremeño, como son el grupo El Trébol, Mansaborá Folk y el Coro Francisco de Sande.

Con esta iniciativa, Cantautaria, que celebra su XI edición, y los grupos participantes buscan unir música y solidaridad para apoyar la labor diaria de Aspace. La entrada solidaria tiene un coste de 10 euros.