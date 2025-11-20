HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Muriel dice que el agua es segura tras detectarse «ciertas anomalías» en el cloro

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cáceres, Pedro Muriel, lanzó ayer un mensaje de «ranquilidad y seguridad a la ciudadanía» en cuanto al consumo del agua en la ciudad, al tiempo que garantizó la potabilidad y la salubridad de los niveles de cloro detectados. «Tenemos datos y contactos con la autoridad sanitaria y con Canal de Isabel II, y se vienen haciendo controles sistemáticos de forma continua también por los servicios técnicos del Ayuntamiento a través del laboratorio municipal, que tiene a disposición para hacer controles del agua en diferentes puntos de la ciudad», dijo Muriel.

Así, señaló que «no hay ninguna alerta y ninguna situación que sea peligrosa para el consumo humano del agua», al tiempo que insistió en el mensaje de «tranquilidad en la zona norte de la ciudad», donde se habían detectado «ciertas anomalías que tienen que ver con la gestión del cloro».

Muriel aclaró que esto no está vinculado con la caída de la presión del agua que se produjo ayer por la mañana con motivo de las obras de mantenimiento y de mejora que se están haciendo en el depósito alternativo, que se encuentra en la subida de la Montaña y que da servicio sobre todo a la zona norte de la ciudad.

La presión se ha recuperado una vez realizados los trabajos «con absoluta normalidad», y el concejal insistió en que esas «ciertas anomalías que tienen que ver con la gestión del cloro» –en las que ya trabaja Canal de Isabel II– «no afectan en absoluto a la salubridad del agua ni a su consumo».

No obstante, recordó que la autoridad sanitaria obliga a diferentes industrias alimentarias a hacer controles en sus propios recintos o infraestructuras, y «dentro de esos controles se pueden detectar cuestiones que también tienen que ser resueltas».

