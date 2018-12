Las Minas de Cáceres, un filón turístico pendiente de explotar Arriba, vista aérea de la zona minera de Aldea Moret en su auge, a finales de los años 50 o principios del os 60; y José Luis Fernádnez y Pedro Cabeza, portavoz y presidente de AMAM; abajo, la mina de la Esmeralda, y la plantilla de las minas de Aldea Moret en el año 1958, era de 495 empleados directos. La Asociación Minera de Aldea Moret ve necesario reconstruir el Poblado para convertirlo en museo con talleres, además de hacer un parque temático SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 10 diciembre 2018, 07:47

«Cáceres puede seguir explotando sus minas. No con la explotación del mineral, porque ya no tiene sentido; pero sí explotando la riqueza del siglo XXI, que es el turismo», afirma José Luis Fernández, portavoz de AMAM (Asociación Minas Aldea Moret).

Esta asociación sin ánimo de lucro que preside Pedro Cabeza, cuyo fin principal es la defensa y difusión del patrimonio minero industrial y cultural de Aldea Moret, está empeñada en sacar adelante un proyecto que podría dar trabajo a unas 30 o 40 personas. Se trata de hacer un parque temático en el que los turistas bajarían con casco al pozo de La Esmeralda para recorrer unos 500 metros de túneles, y también reconstruir el Poblado Minero para acoger un museo, un taller y hasta un albergue.

El proyecto se lo presentaron el pasado mes de abril a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y están esperando a que la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura les reciba. «Nosotros, como asociación cultural sin ánimo de lucro que somos, lo único que podemos hacer es proponer actuaciones a estas instituciones, para que contemplen la creación de un espacio que consideramos muy interesante, no sólo para Cáceres sino para Extremadura. Sería hacer un gran parque temático que englobaría a todas las minas de Extremadura», señala José Luis Fernández.

La Asociación indica que su explotación turística puede generar de 30 a 40 empleosPedro Cabeza: «El cierre de las minas de Cáceres afectó a más de 3.000 personas»Se cumple un siglo de la primera huelga minera en Cáceres, que siguieron 600 mineros

Pedro Cabeza indica que la Asociación está dando a conocer la importancia que tuvo la explotación de la fosforita en Cáceres, «y nos damos cuenta de que la gente no conoce esta parte tan importante de la historia de Cáceres. Las Minas, Aldea Moret sigue siendo la gran desconocida de Cáceres». Destaca que las minas dieron trabajo a los cacereños durante más de un siglo, «cuando se cerraron en los años sesenta -explica-, el cierre afectó a unas 3.000 personas entre los trabajadores directos, indirectos y sus familias. Muchos se fueron a trabajar fuera y otros se prejubilaron».

La concesión minera más antigua en Cáceres fue la mina de fosfatos de La Estrella, del 5 de septiembre de 1864. La explotación a cielo abierto se inició dos años después y el mineral ya era llevado en carretas a Lisboa. Las minas de Cáceres son potenciadas cuando el político Segismundo Moret, que fue seis veces ministro y tres veces presidente del Gobierno se hace con la concesión de las minas y en 1876 funda la Sociedad General de Fosfatos de Cáceres. Fue entonces cuando se decidió que el tren llegara a Cáceres para exportar el mineral a otros países de Europa, la inauguración oficial de la línea se hizo en 1881, llegando a Cáceres el rey de España Alfonso XII y el de Portugal Luis I. «Todo eso fue porque en Cáceres estaban las minas, que fue algo muy importante para esta ciudad -dice José Luis Fernández-. No sé qué hubiera sido de Cáceres si no hubieran existido, seguramente seguiríamos siendo villa y no seríamos ciudad, y el tren hubiera llegado mucho más tarde».

La importancia de las minas se verá ahora, cuando en diciembre se recuerde el centenario de la primera huelga minera de Cáceres, huelga que fue seguida por 600 trabajadores.

Pasado minero

En 1921 había 292 minas en la provincia, de las que 71 estaban en Cáceres. En Aldea Moret se construyeron las primeras casas para obreros que hubo en Cáceres, casas con patio y jardín, y aquí estuvo el primer parque de la ciudad que ahora AMAM quiere recuperar.

En 1958 la plantilla de las minas de Aldea Moret era de 495 empleados. En 1964 ya eran 195.

En estos días, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, AMAM organiza el VII Encuentro en Cáceres y Aldea Moret, en donde hay numerosos actos como la inauguración el 1 de diciembre, en El Embarcadero, de una exposición de fotos sobre la vida en la explotación minera de Aldea Moret, y una maqueta de tren de 23 metros cuadrados. El lunes también destaca el 14 Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret en el Gran Teatro, un festival que AMAM quiere elevarlo a la categoría de internacional del tipo 'Cante de las Minas' de la Unión. Son actividades con la que pretenden que se dé a las minas de Aldea Moret la importancia que de verdad tienen.