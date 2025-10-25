HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de clausura con la entrega de los diplomas acreditativos. HOY
CEFOT

Un millar de soldados completa su formación

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

REDACCIÓN. Un total de 1.109 soldados (973 hombres y 136 mujeres) han concluido la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres (Cefot nº 1). Así, el primer ciclo de 2025 ha completado con éxito los contenidos del currículo para el acceso a la escala de tropa. Estos nuevos soldados han culminado su periodo formativo en el centro cacereño y se preparan para incorporarse a las distintas unidades del Ejército de Tierra, donde comenzarán una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  3. 3 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  5. 5 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  6. 6

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  7. 7 Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía
  8. 8

    La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones
  9. 9

    Chus García: «Aquí me veían como una pringá»
  10. 10 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un millar de soldados completa su formación

Un millar de soldados completa su formación