Un millar de soldados completa su formación

REDACCIÓN. Un total de 1.109 soldados (973 hombres y 136 mujeres) han concluido la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental en el Centro de Formación de Tropa de Cáceres (Cefot nº 1). Así, el primer ciclo de 2025 ha completado con éxito los contenidos del currículo para el acceso a la escala de tropa. Estos nuevos soldados han culminado su periodo formativo en el centro cacereño y se preparan para incorporarse a las distintas unidades del Ejército de Tierra, donde comenzarán una nueva etapa en su trayectoria profesional.