«No merece la pena trabajar los huertos para que nos los destrocen los jabalíes»

José Luis Mateos es vecino de la Ribera del Marco y posee una parcela donde tiene un huerto. Durante las últimas noches varios residentes de ... la zona están sufriendo , él incluido, una serie de 'invasiones' por parte de piaras de jabalíes. «Este es un problema que llevamos arrastrando desde hace dos años y nadie ha hecho nada todavía», se lamenta José Luis.

No es la primera zona de Cáceres que se ha visto afectada por la incursión de estos animales salvajes que cada vez pierden más el miedo de acercarse a la civilización. Hace unas noches un grupo de ocho ejemplares volvió a bajar hasta las huertas. Esta piara vive en un terreno de propiedad municipal que está abandonado. «Eso parece un bosque, nadie viene a desbrozar y al final se ha convertido en el hogar de los jabalíes. Luego vienen a los huertos y están en el cielo. Temo el día en que salga ardiendo y ocurra alguna desgracia», afirma el propietario de un huerto.

Los problemas de limpieza llevan desde que comenzó la pandemia. « No puede ser que nosotros tengamos que cumplir con una serie de normas para tener limpios nuestros huertos y ese espacio esté en esas condiciones», añade José Luis.

Las áreas que están valladas con muros o tiene animales como perros, para defender el lugar, no han sufrido problemas de esta invasión que cada vez va a mas. José González es vecino de Luis, y es uno de esos vecinos que tienen un cercado y perros «Mis perros pesan casi 90 kilogramos y aún así me da miedo soltarlos porque sienten a los jabalíes y quieren ir a por ellos. Me da miedo que algún día les pase algo», argumenta. Rompen el cercado incluso estando reforzado y entran solo para hurgar en la tierra en busca de raíces y gusanos. «Creo que esto es lo que precisamente más sufrimos, que estos animales no buscan comerse las verduras, sino que levantan la tierra y destrozan los cultivos. Es como si hubieran vuelto a arar», explica José Luis.

Las cifras

Al menos cinco huertos se han visto dañados y todavía están buscando que el Ayuntamiento les de soluciones, un inacción que lamenta José Luis: «Cuando llamamos a la policía nos dicen que es cosa de la brigada, pero que no están por vacaciones. Al final nadie nos da una respuesta».

Los animales descienden desde la Sierra de la Mosca y la Ribera del Marco no ha sido el primer área de la ciudad dañado. Vecinos de otras barriadas como el Residencial Universidad, la mas cercana a la sierra, los alrededores de la jefatura de la Policía Local o Mejostilla entre otras han sido testigo de los animales campando a sus anchas, hozando en las áreas verdes como parques o las rotondas. El Parque del Príncipe tuvo que cerrar durante un tiempo debido a una familia que vivía allí y suponía un peligro para la ciudadanía.

Hasta pasado 22 de julio se había llevado a cabo la caza de unos diez ejemplares en al menos siete zonas de la ciudad. Tragsatec, la empresa concesionaria que se está encargando de ello, junto a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), procedieron a adquirir jaulas trampa y parques de captura para poder abarcar a grupos más numerosos. También han hecho batidas de arqueros.

Encuentro

Hay que tener en cuenta que estos animales son muy tranquilos y pacíficos pero siguen siendo peligrosos pues pueden reaccionar de manera imprevisible cuando están asustados o se sienten acorralados. Lo mejor que pueden hacer los ciudadanos cuando vean a estos animales, según los expertos, es no acercarse, ponerse en un lugar a salvo y llamar al 112 o al Seprona para que ellos actúen adecuadamente.