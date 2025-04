La Mercedes Calles de Cáceres rechaza que deba arreglar los locales vacíos de San Jorge

Es uno de los espacios emblemáticos de la parte antigua, parada obligatoria para los visitantes del casco histórico. La plaza de San Jorge sigue llevándose ... muchas de las fotos de los turistas que se adentran en ella, sin embargo la actividad hostelera lleva casi dos años parada.

Desde entonces la cafetería Jardín de Ulloa permanece sin actividad. No ha abierto sus puertas después del 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del primer estado de alarma y en el que se decretó el cierre de todos los establecimientos que no fueran esenciales. El motivo de que permanezca cerrada es la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y la fundación Mercedes Calles sobre quién debe hacerse cargo de la avería en la cubiertas, que se descubrió al realizarse las obras de acondicionamiento para añadir los dos locales en los que había una tienda de recuerdos. Desde la fundación se considera que el vencimiento de la estructura no es un problema de la obra y trasladó parte de la responsabilidad al Ayuntamiento.

El Consistorio encargó a una empresa independiente un estudio para determinar de quién era la responsabilidad de los desperfectos, que concluyó que el derrumbe había sido producto de la propia obra. Es por ello que José Ramón Bello, el concejal de Urbanismo, considera que la reparación de estas obras las tiene que llevar a cabo la propia fundación. Consultado por este diario, Bello daba por hecho hace unos días que la fundación había asumido la reparación de la avería por su cuenta, que las obras se retomarían y que el asunto estaba desbloqueado.

Sin embargo, desde la propia fundación Mercedes Calles niegan ese supuesto e indican que continúan negociando con el Ayuntamiento para ver cómo se afronta esa reparación. Tal y como indica la presidenta de esta entidad, Maritina Guisado, la idea es «reabrir cuanto antes para poder prestar servicio a la ciudad monumental». El recinto de la cafetería continúa vallado.

Tienda de recuerdos

Aparte de los servicios que se ofrecían en el interior de la cafetería, ésta ocupaba una buena parte de la plaza. El jardín de Cristina de Ulloa también se utilizaba para almacenar mesas y sillas, y de la misma forma dio utilidad a la parte superior de los locales, una terraza que había permanecido cerrada durante años y que volvió a recibir tránsito de personas para disfrutar de la cafetería.

En 2015 la apertura de la cafetería Jardín de Ulloa, gestionada por la fundación Mercedes Calle, brindó un nuevo recurso en el casco histórico, con el espacio del bar y la terraza en el centro de la plaza. Este establecimiento ocupó el espacio de tres locales de propiedad municipal que le fueron adjudicados por un periodo de explotación máxima de 15 años. Hasta 2018 el Jardín de Ulloa convivió con la tienda de recuerdos que ocupaba los dos locales anexos, un negocio que tuvo que cesar su actividad al producirse el desahucio por orden judicial después de un largo recorrido en los tribunales. Poco después, en el año 2019, se iniciaban las obras para añadir los dos locales a la cafetería.