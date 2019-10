El mercadillo tendrá nueva ubicación antes de final de año Vendedores y clientes del mercadillo el pasado 25 de septiembre. :: jorge rey Los propietarios de Vegas del Mocho plantean al Ayuntamiento que los puestos vayan a Charca Musia o el entorno de la Plaza de Toros MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 9 octubre 2019, 08:27

Propietarios del suelo en la urbanización Vegas del Mocho han recordado al Ayuntamiento su compromiso para trasladar de forma definitiva el mercadillo de los miércoles. Lo hicieron en el transcurso de una reunión con los responsables del equipo de Gobierno de las dos áreas de las que depende esa actuación: Urbanismo y Patrimonio, por un lado, y Hacienda, Mercados, Contratación y Comercio, por otro. El presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Vegas del Mocho, Abelardo Martín, destaca la voluntad de «diálogo» del nuevo Ejecutivo y a la vez confirma que la decisión está a punto de tomarse: «El compromiso es que antes de fin de año se decidirá dónde se instalan los puestos para iniciar el cambio», concreta. José Ramón Bello, titular municipal de Urbanismo, admite que no se demorará la decisión y espera que sea «rápida».

Según la versión que trasladan las dos partes, la mudanza de los vendedores desde la zona de Mejostilla a un nuevo punto de la ciudad es un asunto cerrado. La decisión se adoptó con Elena Nevado como alcaldesa, aún con el PP en el Gobierno. El PSOE la mantiene. Tiene que ver con los ocho años que se van a cumplir ya desde que se trasladaron a Vegas del Mocho de forma «provisional» los puestos. Los comerciantes han pedido que se les consulte sobre la ubicación definitiva. El Ayuntamiento baraja varias alternativas y pone condiciones: dotación de servicios, que no genere molestias a los vecinos, que no requiera grandes costes de urbanización y que no genere gastos extraordinarios para las arcas municipales.

En la reunión con José Ramón Bello y María Ángeles Costa, responsable de Hacienda y Mercados, los dueños de los terrenos de Vegas del Mocho plantearon algunas posibilidades. Entre las abordadas destaca Charca Musia, donde el propio Ayuntamiento tiene suelo de su propiedad y no se plantearían molestias adicionales al no ser una zona residencial. Otras dos posibilidades apuntadas son el ferial y el entorno de la Plaza de Toros, con posibilidades para el Paseo Alto.

«La decisión no depende de nosotros. Es algo que no es nuestra competencia aunque hemos hecho esas aportaciones por si pueden ser tenidas en cuenta», incide Abelardo Martín. El presidente de la AIU avanza que las opciones de Casa Plata o la Ronda Norte, barajadas como posible destino en distintas ocasiones, parecen ya descartadas. Martín cree que la entrevista con Bello y Costa, tras haber traslado las inquietudes del colectivo de propietarios al propio alcalde, Luis Salaya, «fue muy satisfactoria, ya que el Gobierno entiende nuestra posición y está decidido a tener listo el traslado y la nueva ubicación este mismo año».

La postura del Ayuntamiento, con el PP al frente, era que el mercadillo fuese a «una zona más comercial y que tenga todos los servicios». José Ramón Bello pretende conciliar ahora garantías en cuanto a las prestaciones de ese espacio elegido y evitar que la solución se demore. Será, además, una ubicación definitiva. «El mercadillo se mueve porque es necesario. Lleva mucho tiempo allí y es algo que nos piden los ciudadanos, los propietarios y los vendedores. Estamos barajando opciones», detalla el concejal de Urbanismo.

La cifra 50% son las pérdidas que apuntan los vendedores desde que en 2012 se trasladó el mercado de los miércoles a Vegas del Mocho. Hay unos 250 puestos. En Ronda de la Pizarra, donde estaba desde 1999, se llegó a los 500. El Consistorio quiere regularizar la situación.

«No hay una decisión tomada. Pero tiene que ser rápido. No queremos demorarnos mucho», coincide José Ramón Bello. Para los propietarios del suelo la disposición del Consistorio es buena por lo que, ahora sí, tienen claro que el mercado en Vegas del Mocho dirá adiós a los puestos de cada miércoles. «Se ha cumplido con creces el plazo fijado. Y el daño hecho al patrimonio ha sido grande», lamentan.

Aluden a acerados y baldosas rotas, vehículos estacionados en la acera y ocupando la calzada y, sobre todo, el bloqueo para el desarrollo de una zona en la que ya están previstas las próximas promociones.

El mercado llegó allí en 2012 en medio de la polémica. Ni vendedores ni dueños del suelo querían. Había estado desde 1977 en Camino Llano; en 1988 en el Rodeo, y 11 años más tarde en Ronda de la Pizarra.