Mejostilla ve insuficientes las mejoras previstas en el bus urbano y pide otras soluciones

5.000 firmas para pedir mejoras en el autobús urbano de Cáceres. La Federación Distrito Norte de la capital cacereña, que representa a los vecinos de Mejostilla, Montesol, Cáceres el Viejo y Residencial Gredos, no ve suficiente la solución anunciada hace una semana por el Ayuntamiento para la línea 8 de la capital cacereña, la más usada de Cáceres y que recorre toda esta zona de la ciudad. Quieren propuestas más inmediatas, más concretas y más amplias. Demandan, además, que el Consistorio les informe de manera directa y están dispuestos a echarse a la calle. Si el 31 de enero no hay noticias, la federación organizará una manifestación.

Victoria Campos Roncero, vecina de Mejostilla y abanderada de la lucha por mejorar el bus urbano, ha sido la encargada de registrar este jueves las rúbricas logradas que respaldan la causa. Ha estado acompañada por Joaquín Valhondo, presidente de la federación, y por otros vecinos.

«La propuesta del Ayuntamiento no nos convence. Solo han hablado de la línea 8 y además quieren meter una nueva parada de autobús a una línea tan extensa que recorre Cáceres de punta a punta. Lo vemos totalmente inviable. Y por otro lado se han olvidado por completo del refuerzo de Mejostilla, algo por lo que estamos luchando. 25.000 personas vivimos en todo el Distrito Norte y no nos tienen en cuenta. Nuestros hijos, amén de los trabajadores que utilizan el servicio de transporte, lo necesitamos. Y no nos dan ese servicio», ha indicado Victoria Campos. «No queremos un refuerzo el mes de mayo o junio. Lo queremos para ya. Por eso estamos presentando estas firmas».

Victoria Campos, abanderada en la lucha por reclamar una mejora en el servicio de bus: «Si el 31 de enero no tenemos ninguna notificación, vamos a organizar una manifestación»

Belén Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento: «Hay que ir más allá. Los vecinos del Distrito Norte se han movilizado pero hay carencias en muchos barrios de la ciudad que están en expansión como puede ser El Junquillo»

Tal y como se ha publicado, la propuesta del Ayuntamiento consiste en comprar un autobús articulado eléctrico para poner un refuerzo a la línea 8. Este autobús no haría el trayecto completo de la línea, que llega hasta la urbanización Sierra de San Pedro (junto a la rotonda de la carretera de Badajoz). El vehículo solo cubriría el trayecto entre la Plaza de Conquistadores (Colón) y Mejostilla. El Consistorio ha supeditado su puesta en marcha a la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. Tendría un coste anual de 200.000 euros. «Permitirá que llegue el servicio de bus urbano por primera vez al Polígono Empresarial Mejostilla», indicó el Consistorio. El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, apuntó que se mejorará las frecuencias de paso. Pero no especificó en cuánto se reducirá el tiempo de espera.

«Queremos más información. Pedimos que se convoque la Mesa de Transporte y que escuchen a nuestra federación para que, en realidad, conozcan las necesidades que tenemos. Sin reunirse y sin preguntarnos, las desconocen», añade Campos.

Las firmas entregadas este jueves en el Ayuntamiento se han recogido en paradas de autobuses y en el IES Universidad Laboral, entre otros puntos. Las asociaciones de madres y padres (Ampas) de la Laboral y de los colegios Castra Caecilia, Nazaret y Extremadura se han adherido a la causa. «Hemos contado con mucha ayuda y eso nos ha ido haciendo estar muy motivadas y seguir trabajando en la búsqueda de las firmas», indica la vecina. «Si el 31 de enero no tenemos ninguna notificación de ningún tipo, vamos a organizar una manifestación. La gente está muy concienciada con la necesidad de este servicio», concluye Victoria Campos.

Las demandas concretas

Las demandas concretas pasan por reducir la frecuencia de paso de la línea 8. Los vecinos quieren que se pase de los 15 minutos actuales a los diez en horario de mañana. Y de 20 a 15 en horario de tarde. Para los fines de semana demandan que la frecuencia disminuya de 40 a 20 minutos. «Estamos demandando que estudien exhaustivamente el número de usuarios por línea y por zona», subrayan los vecinos.

Quieren además que la línea de refuerzo Mejostilla, que lleva a los chavales del barrio hasta el IES Universidad Laboral, comience 15 minutos antes y que al comienzo haya dos autobuses, «ya que un alto porcentaje de alumnos que asisten al IES Universidad Laboral y a la Universidad de Extremadura llegan tarde y/o con retraso a sus clases». Y solicitan, además, que cuando sea festivo en el campus universitario se mantenga, al menos, el refuerzo Mejostilla ya que, de otra manera, «es imposible que alumnos del IES Universidad Laboral y trabajadores puedan asistir a sus puestos de trabajo y clases».

Belén Fernández, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, ha estado con los vecinos de Mejostilla durante la entrega de las firmas. «Queremos apoyarles y darles la enhorabuena por su iniciativa porque es importante que se movilicen para defender las necesidades que tienen como ciudadanos de Cáceres. Y, además, esto es una reivindicación justa que hemos estado impulsando también desde el grupo municipal socialista, exigiendo la convocatoria de la mesa del bus, que solo se convocó en una única ocasión y no ha vuelto a tener más reuniones. Estamos totalmente convencidos de que es necesario abordar las mejoras en el servicio público de autobús, que proviene de un contrato muy antiguo y que ya no está a la altura de las necesidades de la ciudad», ha indicado la portavoz del PSOE. Sobre la propuesta hecha por el Ayuntamiento, Fernández cree que es «insuficiente». «Hay que ir más allá. Los vecinos del Distrito Norte se han movilizado pero hay carencias en muchos barrios de la ciudad que están en expansión como puede ser El Junquillo», han zanjado.