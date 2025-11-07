HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Obras de mejora de una de las paradas. HOY

Mejoran la accesibilidad de otras nueve paradas del autobús urbano

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Cáceres continúa con los trabajos para hacer accesibles nuevas paradas de autobús urbano y, actualmente, se están realizando obras en nueve repartidas por distintos barrios de la ciudad, con una inversión total de 32.000 euros.

Son las situadas en la calle Ana Mariscal (frente al número 5) y con el cruce Gonzalo Mingo; tres situadas en la avenida Ruta de la Plata; otras dos en la avenida de Cervantes; en la avenida Pierre de Coubertain con cruce calle Habana; en la calle de la Trashumancia en Casa Plata; y en la avenida de la Hispanidad, frente al pabellón Moctezuma.

El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, ha informado de estas obras en la Comisión de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad.

Los trabajos para hacer una parada de autobús accesible suponen, entre otras actuaciones, despejar el itinerario peatonal de la acera con la colocación de bordillos con una distancia mínima exterior de unos 12 metros (largo del autobús estándar); la presencia de la parada se señaliza en el pavimento mediante la colocación de una franja de pavimento táctil direccional, de 120 cm de ancho con el contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes; y en la marquesina se instala la información en sistema braille.

En el caso de la parada de la calle de la Trashumancia 1, se está instalando una marquesina (actualmente cuenta con una señal vertical). Según ha explicado Pedro Muriel, se trata de una medida muy demandada por los vecinos del barrio de Casa Plata, cuyo objetivo es que los usuarios puedan esperar el autobús en las mejores condiciones, estén resguardados de la lluvia y el viento, y cuenten con información de todo el servicio de autobús urbano de Cáceres.

La próxima parada que contará con una marquesina será la de calle Arsenio Gallego frente al número 54, cuyas obras comenzarán próximamente, según informa el consistorio cacereño.

