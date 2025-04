La mejora de la cubierta de la Laboral, en Cáceres, parada por los precios de los materiales

Un fenómeno global con repercusiones locales. La escasez de materiales de construcción y su encarecimiento ha salpicado a una de las obras más importantes del ... momento que la consejería de Educación iba a poner en marcha en la capital cacereña. El proceso para la sustitución de la cubierta original del IES Universidad Laboral, culpable de las humedades que arrastra el centro en época de lluvias, se ha paralizado debido al incremento de los costes de las obras.

Su inicio, según los últimos planes apuntados por la Junta de Extremadura, estaba previsto para finales del verano de 2021. Pero la realidad es que todavía no ha empezado. Ni parece que haya una fecha inminente marcada en el calendario para que lo haga, a pesar de que la obra esta adjudicada a las empresas Sehuca Construcciones y Servicios S.L. y Eulogio Viñal Iglesias S. A. desde hace meses.

«La consejería de Educación y Empleo está manteniendo reuniones frecuentes entre la empresa adjudicataria y la dirección facultativa de la obra para tratar de llegar a un acuerdo y que la actuación pueda comenzar cuanto antes», se explica desde la administración regional. «Nos encontramos en pleno proceso de estudio y análisis técnico de posibles soluciones entre las tres partes implicadas», apostilla.

La intervención, presupuestada inicialmente en dos millones de euros, contempla cambiar la cubierta original del edificio, instalada en el año 1967, además de las carpinterías. La Junta de Extremadura aprobó esta actuación, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, en el mes de noviembre de 2020. Los 10.000 metros de cubierta original de cobre serán sustituidos por otra cubierta de zinc gris. Se actuará, en concreto, en la parte suroeste del complejo educativo, donde se encuentran el auditorio, la zona de dirección del profesorado y los laboratorios. La obra también prevé el cambio de mil metros cuadrados de carpintería.

La actuación en el IES Universidad Laboral –centro para el que la Junta llegó a anunciar una partida de 14 millones de euros– no es la única inversión pública afectada por el encarecimiento de los materiales. En la calle Caleros la ermita del Vaquero también ha sufrido las consecuencias de la subida de los precios, aunque en este caso el proceso no estaba tan avanzado como en el IES Universidad Laboral, ya que las obras no se habían llegado a adjudicar. La salida a licitación de la rehabilitación del templo, cifrada inicialmente en 143.927, estaba prevista a finales del año pasado. Pero la consejería de Cultura ha tenido que cambiar sus planes porque ha tenido que recalcular el presupuesto. El concurso se convocará en este primer trimestre de 2022.

Según un estudio realizado el pasado mes de octubre por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el coste total de las obras se ha incrementado de media un 22,2 por ciento.