Medio millar de personas claman contra la mina a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres

La oposición a la mina de litio en la Montaña de Cáceres se ha echado de nuevo a la calle y lo ha hecho con ... un nivel de respuesta similar al del pasado mes de diciembre. Entonces, una cadena humana rodeó el Ayuntamiento para clamar contra el proyecto de la empresa australiana Infinity Lithium. Fueron alrededor de 500 personas, una cifra similar a la de este domingo, según fuentes de las fuerzas de seguridad que supervisaron en la Plaza Mayor el normal desarrollo de la convocatoria. Los organizadores, no obstante, defienden que se llegó a un millar. En una nota de prensa, por la tarde, aludían a 1.200.

Hubo gritos contra la mina, pero también contra la acción de las distintas administraciones que tramitan el expediente, la Junta de Extremadura, por la reciente declaración Premia (proyecto de interés regional) y el Gobierno local de Cáceres, por entender que se pliega al mandato que llega desde Mérida. «Esta decisión de la Junta presidida por la cacereña María Guardiola pone en serio riesgo la salud de la población de Cáceres», se leyó en un acto que arrancó después de las 11 de la mañana y duró algo menos de una hora.

Imposición

«Estamos en contra de que se imponga desde Mérida un Premia. No podemos consentirlo. Quieren gobernar Cáceres desde Mérida. Es importante. Afecta a la salud. La mina puede estar ahí 30 ó 40 años funcionando», lamenta Santiago Márquez, de la Asociación AmA Cáceres, una de las que se sumó a la convocatoria de concentración a las puertas del Consistorio, en las mismas escalinatas. Allí se encendieron cien velas contra la mina. Eso sí, al ser a plena luz del día y con unos 30 grados de temperatura, el efecto visual se minimizó. También la concentración humana perdió peso, pese a los intentos de los organizadores. Muchos asistentes se movieron hacia la zona de sombra y eso rompió la unidad del grupo de manifestantes.

«El alcalde nos abandona. La Junta sacrifica Cáceres», se leía en una pancarta en la que se resaltaba que el Ejecutivo de María Guardiola «le pone la alfombra roja a la minería en nuestra Montaña». «Guardiola, Cáceres no se gobierna desde Mérida», fue otro de los mensajes críticos de la mañana, con pancartas, cánticos y la lectura de un manifiesto que hicieron público Clara Vílchez y Carmen Ibarlucea, integrantes de Salvemos la Montaña.

Ampliar Encendido de velas contra la mina de litio. JORGE REY

«Volveremos a las calle. Y a quienes están forzando las normas para someter a nuestra ciudad, decirles que nos esforzaremos para llevarlos a los tribunales», avanzaron. «Nos hemos reunido aquí para encender velas y poner luz donde quieren imponernos oscuridad», reseñaron. Y es que una de las quejas alude a la falta de transparencia en un proceso sobre el que se reclama la información pública necesaria. Salvemos la Montaña asegura haber pedido a la Junta «el acceso a toda la documentación del proyecto», aunque no lo ha conseguido «ni está abierta a la ciudadanía como sería deseable por transparencia».

Por eso se hace una llamada a la movilización ciudadana. Se anuncia un 'otoño caliente' con acciones en la calle y recursos administrativos. También se abrirá la vía judicial. «Podemos parar el proyecto. La mina no está hecha. Llevamos siete años luchando y en este tiempo nos dicen que lo van a hacer, pero no está hecho. En estos trámites judiciales que se inician vamos a demostrar que se puede parar. Animamos a la ciudadanía a sumarse», adelanta Patricia Naharro, portavoz de la Plataforma. Sobre el número de asistentes, se reseñaba que de momento se había buscado «una acción simbólica y de respuesta rápida».

«Estamos esperando a que el proyecto sea público. Haremos alegaciones para demostrar que no es viable. También iremos al juzgado. La empresa tiene sentencias anteriores en contra», resalta. Su postura la corrobora Santiago Márquez, de AmA: «Todavía hay partido. Está al 50%. Está el aspecto judicial pendiente. Vamos a hacer alegaciones, recursos, se irá al juzgado y va a haber denuncias. Nosotros vamos a estar». Indica que «se va a denunciar el informe jurídico de la sección municipal de Licencias que tira por el suelo el PGM y decía que no era competente en el subsuelo. Igual que decía que la planta va a estar a más de dos kilómetros». «Es un engaño. No se aplica correctamente el articulado», resume. La oposición minera habla de «un informe que da carta blanca a la mina» frente al de 2018, cuando se aludía al PGM para rechazar la mina. «Se ha hecho un lavado de cara», concluye el portavoz de AmA.

Este colectivo ha advertido de que las instalaciones de la explotación se ubican a solo 619 metros de las zonas urbanizables de Cáceres. También ha pedido en pleno que se modifique el PGM para recoger de forma expresa que la norma tenga competencias en el suelo, subsuelo y vuelo, así como para que la minería como las canteras se consideren actividades extractivas. No hay respuesta. Representantes de otros colectivos como Seo/BirdLife, Adenex o la Plataforma contra la mina de Cañaveral también se sumaron a la concentración.