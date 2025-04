Médicos del Mundo ve graves carencias en el acceso a la salud de los temporeros migrantes de la provincia de Cáceres

«Si no hablas español el médico te da un paracetamol y te manda para casa»

El informe de Médicos del Mundo sobre el acceso a la salud de los migrantes temporeros incluye diversos testimonios de primera mano recogidos durante el trabajo de campo, en el que los investigadores se entrevistaron con un total de 90 personas.

Una de ellas es una inmigrante de segunda generación que se refiere a la barrera que supone el idioma. «Hay gente que viene de la montaña y que no ha visto un colegio en su vida, y si no hablas español el médico no te hace caso, te da un paracetamol y te manda para casa», afirma esta mujer, cuya identidad se omite.

Sobre cómo afecta su condición de inmigrante a la salud mental habla en Navalmoral de la Mata una temporera sin papeles llegada desde Huelva, cuyo marido, hijos y padres se han quedado en Marruecos: «Desearía irme a mi casa, pero allí vivimos en unas condiciones muy malas, por lo que tengo que sufrir un poco. Les echo de menos (silencio y lágrimas). Pido que a mis padres no les pase malo porque son muy mayores».